56-letnik iz Krškega pretepel svojo mamo: dobil je prepoved približevanja

Iz zdravstvene ustanove v Krškem so bili policisti obveščeni, da oskrbujejo žensko, ki naj bi bila pretepena.

Policisti PP Krško so se takoj odzvali, zbrali obvestila in ugotovili, da je 56-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad svojo mamo. Žrtev je žalil in jo poškodoval po roki.

Zaščitili so žrtev, storilca izsledili in mu izrekli prepoved približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. Zoper njega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini.