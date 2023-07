4 umori brez morilca

Po več kot 26 letih od zločina je Kristijan Kamenik vnovič oproščen obtožb, da je marca 1997 sodeloval pri štirikratnem umoru v Tekačevem pri Rogaški Slatini. Tako je odločil senat pod vodstvom sodnice Alenke Jazbinšek Žgank, potem ko je podrobno preučil vse dokaze, ki so do danes sploh še ostali v sodnem spisu in so bili na razpolago že tretjemu senatu, ki je obravnaval grozljivo kaznivo dejanje. Kriminalisti so lani identificirali sledi sostorilca, čigar DNK so našli na kraju dogodka. Spomnimo, da je vrtnar 4. marca 1997 potrkal na duri hiše v Tekačevem s hišno številko 9, ker je prišel ob...