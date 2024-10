22-letnik izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil

V četrtek okoli 15.30, se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh avtomobilov na cesti med Dvorom in Žužemberkom.

Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 22-letni voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti na mokrem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil 44-letnega voznika. Lažje poškodovanega 44-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.