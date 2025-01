19-letnik ob 1.30 uri povzročil hudo nesreče, s potnikom je hudo

Danes okoli 1.30 so bili blejski policisti obveščeni o 19-letnem vozniku, ki je vozil iz smeri Pokljuke proti Gorjam in po podatkih s katerimi razpolagamo v desnem nepreglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal levo s ceste in po brežini navzdol, kjer je avtomobil obstal na strehi.

»V njem sta bila poleg voznika še dva potnika. Eden od njiju, ki je sedel zadaj in ni uporabljal varnostnega pasu, je bil hudo telesno oškodovan. Na kraju so bili poleg zdravstvenega osebja tudi gasilci. Cesta je bila v času ogleda zaprta. Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah prometne nesreče in tudi v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa,« sporočajo s PU Kranj.

O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.