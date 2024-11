18-letnica ni prilagodila hitrosti, to so posledice (FOTO)

Sevniški policisti so bili 15. novembra nekaj pred 11. uro obveščeni o prometni nesreči med Boštanjem in Jelovcem.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 18-letna voznica začetnica zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala je prek nasprotnega smernega vozišča in trčila v varovalno ograjo. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 15. in 18. novembrom posredovali v 225 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 660 klicev. Obravnavali so tudi prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 35 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov ji bodo izdali plačilni nalog, še dodajajo na PU Novo mesto.