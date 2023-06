Komentar Tine Horvat: Kaj tako grdega pa še ne

Ob začetku poletne gorniške sezone smo poleg opozoril gorskih reševalcev in Planinske zveze Slovenije, da naj vendar v visokogorje zahajamo čim bolje pripravljeni in primerno opremljeni, letos že zaznali tudi nov modni trend, na katerega omenjene organizacije sicer niso izrecno opozorile.

Gre za del opreme, ki zaradi varnostnih in predvsem zaradi estetskih razlogov tja zagotovo ne sodi. To so pajkice s tako imenovano scrunch tehnologijo, ki tako močno poudari in privzdigne ženski ritnici, poleg tega pa se še tako globoko zažre mednju, da nihče, ko to zagleda, ne more odvrniti pogleda in se ne čuditi.

Z varnostnega vidika je novotarija, ki še nima slovenskega poimenovanja, zelo nevarna, saj lahko zaradi bolščanja v nenaravno velike in izpostavljene ženske hlebce povzroči pri opazovalcu padec ali poškodbo.

Še hujši pa je estetski vidik. Gore so namreč za prave hribovce predvsem estetsko doživetje in način dobro preživetega prostega časa. Problem je, ko se tudi v visokogorju pojavijo reči, značilne za dolinsko življenje. Prav to se zadnja leta dogaja. Visoko v gorah je že mnogo preveč vsega tega, zaradi česar pravzaprav večina sploh zahaja v svet tišine in neokrnjene narave. Spomnimo se na zastoje na grebenu Triglava, pa neobvladljivo množico pločevine v alpskih dolinah in na višinah, kot sta Vršič ali Mangartsko sedlo. Ali na umiranje Dvojnega jezera v Dolini Triglavskih jezer ...

Če se vrnemo k pajkicam: nedavno smo v manjši družbi prijateljic in prijateljev gora prav ostrmeli, ko smo zagledali pohodnico z nenaravno veliko in dvignjeno zadnjico. Komaj jo je premikala po idilični planinski poti. A to še ni bilo vse, te pajkice s scrunchom so se tako globoko zažirale med obe ritnici, da je bila videti, kot bi bila gola.

FOTO: arhiv proizvajalca

Morda je dekle, ki si je za v gore omislilo to novotarijo, ob našem strmenju pomislilo, kako super in lepo da je. Morda celo, da je njena zadnjica popolna, kot je zapisano v oglasih za pajkice.

A žal smo bili prav vsi očividci, brez izjeme, složni v mnenju, da kaj tako grdega v hribih še nismo videli, da gre za nasilje nad nami, ki smo morali to gledati, in da naj takšne pajkice ostanejo kar v dolini.