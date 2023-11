Komentar Olge Cvetek: Brkati november

Statistika je neizprosna. Berem, da podatki državnega registra raka, ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kažejo, da za rakom vsako leto zboli več kot 8000 moških. Med rojenimi leta 2020 bo do svojega 75. leta starosti za rakom predvidoma zbolel vsak drugi. Najpogostejša raka pri moških sta nemelanomski kožni rak in rak na prostati, med pogostimi sta tudi pljučni rak ter rak na debelem črevesu in danki, pri mlajših moških pa rak na modih.

Rožnati oktober smo vzele za svojega kot mesec ozaveščanja o zgodnjem odkrivanju raka na dojki, pri čemer je še posebno razveseljivo, da je udeležba žensk v preventivnem programu za odkrivanje raka na dojki Dora v zadnjih letih več kot 75-odstotna, ta mesec pa so na vrsti moški. Tako imenovani movember se je iz izziva avstralskih prijateljev, da si ves november puščajo brke, razvil v pomembno gibanje, ki usmerja pozornost k moškemu zdravju.

Ženske smo prepričane, da bi svet izumrl, če bi rojevali moški, ker ti težko prenesejo bolečino. Saj poznate tip moškega, ki umira pri 37,1 stopinje vročine. Želi si pozornosti, hvaležno sprejme čaj z limono ali obkladek s kisom, strinja se, da mu bo moči povrnila domača juhica, v resnici pa svojega zdravja ne jemlje prav resno. Čeprav se vročina zvišuje in nikakor ne pade, obisk pri zdravniku odklanja, češ, bo že minilo.

Niti slišati noče o kakršnem koli preventivnem pregledu, kar utemeljuje s tem, da je njegov dobri prijatelj šel na tak pregled povsem zdrav, iz ordinacije pa odkorakal z diagnozo, od katere si še ni opomogel. A prav zgodnji pregled mu je morda rešil življenje, zato, spoštovane bralke in bralci, spodbudite svoje drage, da poskrbijo zase.

Če avtomobil redno vozite na servis, če letne gume pravočasno zamenjate z zimskimi … zakaj ne poskrbite tudi za svoje zdravje in redno servisiranje svojega simbola moškosti? Zdrav življenjski slog, redno samopregledovanje mod in redna udeležba v presejalnem programu Svit lahko pomenijo pomembno razliko med odkritjem zgodnjega ali razširjenega raka – med življenjem in smrtjo.

Kot pravijo v onkološkem društvu za moške OnkoMan, ki vsako leto pripravi akcijo, s katero ozavešča o eni vrsti raka pri moških, tipičnega moškega najlažje opiše beseda rak – trd oklep in mehka notranjost. Nimam brkov, lahko pa na glas spodbujam ogroženo vrsto, naj zleze iz lupine in bolj pazi na svoje zdravje!