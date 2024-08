Komentar Mitje Felca: Bel kombi

Pred dnevi, ko sem na družabnih omrežjih spet zasledil novice zaskrbljenih mamic o famoznem belem kombiju, sem se resno zamislil, kaj če bi bil sam podjetnik ali pa bi imel kakšno drugo potrebo po kombiju. Ta gotovo ne bi bil bele barve! Ne želim si namreč, da me zaradi barve vozila povezujejo z nekom, ki otroke v bližini šol s cukrčki vabi v naročje. Družabna omrežja so vsake toliko polna opozoril, ta pa se kot cunami nekritično širijo naprej. In to kaj hitro postane resnica. Ne samo to, veliko jih je, ki imajo na lepem že kar osebno izkušnjo. Čeprav gre za povsem lažno novica, tipičen fake news, poln nelogičnosti.

Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.

Vselej do sedaj se je izkazalo, da so bila taka nespodobna povabila bodisi zmota – pred leti se je izkazalo celo, da je možakar ustavil pred prehodom za pešce in dekletom nakazal, naj varno prečkajo cesto, a je ena od teh pod vplivom maminega nenehnega opozarjanja na bel kombi panično odreagirala in napačno razumela gesto – bodisi gre tudi za neresnico iz otroških ust. Zakaj, bi se morali najprej vprašati starši. A da ne bo pomote, prav je, da se z otroki pogovarjamo o pasteh, nevarnostih. A naj imajo za začetek realno, verjetno osnovo. Kdo pri zdravi pameti bi šel, za vraga, pred šolo ravno v času, ko je polno očividcev, iz belega kombija vabit otroke vanj?

Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar, Delo

Takšna opozorila o belih kombijih policija vselej vzame resno, so pa v težavah, ko, četudi se izkaže, da gre za izmišljotino, tega ne morejo direktno zapisati. Pač, po policijsko (tu povsem razumljivo) le zavijejo v celofan, da ni bilo znakov kaznivega dejanja. Previdni so tudi zato, ker je pri vseh (in drugih) izmišljenih dogodkih najpogostejši odgovor tistih, ki se pač na nič realnega ne morejo opreti: »Ja, kaj pa, če bi bilo to res?!« Drži. Argument, ki vedno pije vodo. Nak! Spomnim se znanke, ki je ob fake newsu belega kombija najprej nekritično napsihirala otroka in vselej odreagirala enako: »Ja, kaj pa, če bi bilo to res?!«

Zanimivo je, da je taista znanka otrokoma že od konca plenic dalje dopuščala telefon, danes povezan na svetovni splet pasti, in še ko sta bila povsem nestabilna na kolesu, mirno dopustila, da sta se brez čelade fjakala naokoli. Pa je ni in je še danes ne skrbi, da bi otroka na spletu naletela na škodljive vsebine ali spolnega predatorja, niti to, da se brez čelade lahko resno poškodujeta. Noro, kot grožnjo za otroka vidi le bel kombi ... Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.