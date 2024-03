Komentar Miše Terček: Prireditve in politika

Podelitve evropskih glasbenih nagrad postaje MTV lani, natančneje 5. novembra, ni bilo, in sicer zaradi žalovanja. Pri Paramountu, odgovornem organizatorju MTV Europe Music Awards, ki so jih prvič podelili leta 1994 v Berlinu, so takrat v izjavi za javnost zapisali, da so odločitev za odpoved dogodka v Parizu sprejeli zaradi »nestabilnosti razmer v svetu«.

V osnovi naj bi šlo za varnostni ukrep. Deloma pa tudi politični. Razumljivo. Kakršni koli veliki dogodki so v turbulentnih časih lahka tarča za različne (teroristične) napade in previdnost ni nikoli odveč, ne glede na to, katero stran v konfliktu zagovarjamo. Paramount je kot razlog navedel »uničujoče dogodke v Izraelu in Gazi« in dodal, da zdaj »ni pravi trenutek za globalno praznovanje«.

Obe vojni še vedno trajata. A tokrat si je MTV očitno premislil, saj so te dni napovedali, da podelitev evropskih nagrad letos bo, in sicer 10. novembra v britanskem Manchestru, mestu, znanem po svoji veliki glasbeni zapuščini. Od tam namreč prihajajo številna velika imena, kot so The 1975, Badly Drawn Boy, Bee Gees, Buzzcocks, Hurts, Oasis, The Hollies, Joy Division, M People, Simply Red, The Smiths, Take That, Lisa Stansfield, Starsailor, The Ting Tings, The Verve, Paul Young in številni drugi.

Nazadnje, leta 2022, je podelitev nagrad potekala v Düsseldorfu. Takrat je bila zvezda večera ameriška pevka Taylor Swift, ki je zmagala v štirih kategorijah, med drugim za najboljšo izvajalko, v naslednjih mesecih pa jo bomo lahko videli na mnogih evropskih odrih, saj je svojo turnejo, ki velja za najbolj dobičkonosno v zgodovini glasbe, končno pripeljala tudi na staro celino.

Televizija MTV je evropske glasbene nagrade sicer prvič podelila leta 1994 v Berlinu, sicer pa gre, poleg Evrovizije, za najbolj gledan televizijski šov v Evropi. V najboljših časih je podelitev kipcev MTV pred malimi televizijskimi zasloni spremljalo več kot 55 milijonov gledalk in gledalcev.

Ali se bo letos prireditev dejansko odvila, bo pokazal čas, a glede na to, da je dogodek načrtovan za Veliko Britanijo, ki uradno ni več del Evropske unije (EU), je povsem mogoče, da so se pri Paramountu tokrat previdno zaščitili. Še ene odpovedi si namreč ne morejo več privoščiti, saj tovrstni TV-šovi pri novih generacijah, vajenih spleta in družbenih omrežij, že tako ali tako nekoliko tonijo v ozadje, če ne celo v pozabo.

Pokonci jih dejansko drži tako imenovani »star power« oziroma seznam priljubljenih zvezdnikov, ki se tam pojavijo, nato pa kratki izseki šova (zanemariti ne smemo niti preddogodkov, kot je rdeča preproga) zakrožijo po mobilnih aplikacijah, kot sta tiktok in instagram, ki imata danes neprimerljivo več uporabnikov, kot ima MTV gledalcev.

Na drugi strani pa ima še vedno izjemno visoko gledanost Evrovizija, saj jo predvajajo vse javne (nacionalne) televizije, prenos v živo pa je omogočen tudi prek spleta. Letos je zaradi vojnega konflikta v Gazi na tapeti Izrael. Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je namreč februarja besedilo pesmi izraelske predstavnice Eden Golan vzela pod drobnogled zaradi suma, da namiguje na napad Hamasa 7. oktobra.

Izrael se je nato na preučevanje besedila EBU konec februarja odzval z opozorilom, da obstaja možnost, da ne bo sodeloval na letošnji Evroviziji, pesem izraelske predstavnice October Rain naj bi namreč kršila načelo o nepolitičnosti, ki velja za pesmi, ki sodelujejo na tekmovanju. Zgodilo se je nepričakovano, saj je Izrael privolil v kompromis – besedilo bo prilagojeno. Na stavnicah pa prvo mesto zaenkrat zasedata Hrvaška in Ukrajina. Nedvomno bo letošnja Evrovizija še zelo zanimiva. Morda celo najbolj do zdaj.