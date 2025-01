Komentar Miše Terček: Kdo bo zmagal?

Še nekaj dni nas loči od zloglasne Eme, televizijskega dogodka, ki vse gledalke in gledalce za en večer spremeni v glasbene kritike. Glede na mlačen odziv na objavljene sodelujoče pesmi lahko sklepamo, da letos ni favorita, saj nobeden od izbranih izvajalcev ne izstopa.

A tokrat bomo morali gledalci stisniti zobe, saj bomo izbranca oziroma izbranko, ki nas bo zastopal/a na letošnji Evroviziji, izbrati sami – na koncu bo štel namreč glas zgolj ljudstva. Slednji bo po vsej verjetnosti potrdil v javnosti nič kaj priljubljeno tezo, ki jo zagovarjajo številni poznavalci Eurosonga, in sicer da je bolje, če predstavnika izberejo kar javne televizije same. Slednje se je kot uspešna formula izkazalo tudi pri nas – v primeru Joker Out, ki so svoj nastop na Evroviziji izkoristili maksimalno, in prav tako v primeru Raiven, ki sicer mednarodno ni bila tako odmevna, a je svoje ime prav tako precej uspešno ponesla v države nekdanje Jugoslavije.

Zmagovalno skladbo bomo letos na Emi dobili tako, da bo najprej svoje glasove oddalo pet strokovnih žirij, v superfinale pa se bosta uvrstili dve skladbi z najvišjim seštevkom točk. Katera pesem bo na koncu zmagala, bodo odločili gledalci s telefonskim glasovanjem.

V oddaji Ema pred Emo na TV Slovenija se je pred kratkim predstavilo vseh 12 nastopajočih na letošnjem izboru, ki bo na nacionalki potekal v soboto (1. februarja) ob 20. uri. Izvedeli smo tudi, kakšen bo vrstni red nastopajočih na letošnji Emi. Po vrsti bodo na oder stopali: ANNA, ZVen, PolarAce, Astrid & The Scandals, Jon Vitezič, KiKi, Eva Pavli, Klemen, July Jones, Žan Videc, Trine in RAI. Večer pa bosta povezovala Raiven, lanska slovenska predstavnica na Evroviziji, in Štras, frontman zasedbe MRFY.

In komu najbolje kaže, da bo Slovenijo zastopal med 13. in 17. majem v Baslu v Švici? Če sodimo po imenu, ki najbolj pritegne gledalce, bi lahko rekli Klemen Slakonja, saj je od vseh nastopajočih najprepoznavnejši televizijski obraz. Upali bi si trditi, da je tudi najbolj priljubljen. A tokrat ni v vlogi komedijanta, igralca ali TV-voditelja, temveč v vlogi pevca in performerja. Je Slakonja dovolj prepričljiv, da mu lahko uspe transfer med glasbenike in se otrese svojega satiričnega bita? Ali mu bodo gledalci verjeli, bomo lahko videli že v soboto, problem pa je nekoliko širši, saj je vprašanje, ki išče odgovor, predvsem, ali mu bo verjelo evrovizijsko občinstvo v Baslu. Slakonja je namreč lokalna zvezda, ki ima veljavo v Sloveniji, zunaj meja pa je znan predvsem po svojih parodijah, in slednje med zagrizenimi fani Eurosonga niso najbolj priljubljene.

Domače občinstvo znata prepričati tudi Jon Vitezič in Žan Videc, a za evrovizijski oder so precej bolj zanimivi Astrid & The Scandals, PolarAce in Trine. In gledalci bi morali glasovati predvsem po kriterijih tega, kaj bo najbolj odmevalo v Baslu in ne v Ljubljani, sicer se bomo morali ponovno zadovoljiti z nizko uvrstitvijo. In tokrat bomo težko krivili RTV Slovenija.

Če skladb še niste slišali, jih lahko predposlušate na spletni povezavi www.rtvslo.si/zabava-in-slog/glasba/ema/vse-skladbe-letosnje-eme-v-celoti/734402, pomembno vlogo pa bo kakopak odigral tudi nastop oziroma performans, na katerega bo treba počakati do sobote. Izbrancu ali izbranki v vsakem primeru želimo vse dobro, o političnih zadržkih glede gostovanja Slovenije na letošnji Evroviziji pa se bomo razpisali v eni od prihodnjih TV-kolumen. Do takrat pa napnimo oči in ušesa – se dobimo pred malimi zasloni.