Komentar Mihe Šimnovca: Sporna zmagovalca

Z odprtim prvenstvom ZDA se je minuli konec tedna spustil zastor na zadnji letošnji turnir za grand slam v tenisu, z Arino Sabalenko in Jannikom Sinnerjem pa smo v posamični konkurenci dobili zmagovalca, katerih nastopi so po svoje nadvse sporni.

Sabalenka igra namreč pod belorusko zastavo, športnikom iz te države pa so – tako kot seveda Rusom – po zloveščem vojnem napadu na Ukrajino pred več kot dvema letoma in pol v mnogih panogah prepovedali udeležbo na mednarodnih tekmovanjih. Vodilni možje v teniških zvezah se za ta korak niso odločili, tako da lahko ruski in beloruski igralci nemoteno sodelujejo na svetovni turneji. Nekateri ob tem vihajo nosove, saj jim ni jasno, zakaj lahko športniki iz omenjenih dveh držav z loparjem še naprej služijo milijone (Sabalenka je za lovoriko v New Yorku – tako kot Sinner – prejela ček za 3,6 milijona ameriških dolarjev), medtem ko imajo njihovi številni rojaki, na primer smučarski tekači in skakalci, še naprej prižgano rdečo luč.

Še bolj pa marsikateri športni navdušenec in teniški profesionalec dviguje obrvi zaradi Sinnerja. Italijanski teniški igralec, ki se je z nedeljskim zmagoslavjem na znamenitem stadionu Arthurja Asha še utrdil na vrhu svetovne lestvice, je namreč marca letos kar dvakrat padel na dopinški kontroli. Obakrat so v pri njem odvzetih vzorcih odkrili prepovedani steroid klostebol, zaradi katerega so kaznovali že več znanih športnikov.

Najboljšo slovensko metalko kopja Martino Ratej je, denimo, doletela dveletna prepoved nastopov na tekmovanjih, italijanskega košarkarja Riccarda Moraschinija so izločili za eno leto, dominikanskega igralca bejzbola Fernanda Tatisa ml. pa za 80 tekem v MLS. Kazni ni ušla niti norveška smučarskotekaška kraljica Therese Johaug, ki v tekmovalno smučino ni smela 18 mesecev, zaradi česar je bila prisiljena izpustiti tudi olimpijske igre leta 2018 v Pjongčangu.

Vsi so imeli bolj ali manj zanimive in že kar – roko na srce – težko verjetne izgovore. Kakor tudi Sinner, ki je s prstom pokazal na svojega fizioterapevta Giacoma Naldija, češ da mu je prepovedano snov z rokami vtrl v telo. Naj mi zdaj nekdo razloži, zakaj se je 23-letni Južni Tirolec lahko izognil kazni, za katero strokovnjaki pravijo, da bi morala biti, ko pri nekom v telesu odkrijejo klostebol, avtomatična ...