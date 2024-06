Komentar Mihe Šimnovca: Slovenija kakor Eriksen

Na Danskem jih ni bilo malo, ki so zastrigli z ušesi, ko so izvedeli, kako pomembno vlogo namerava njihov nogometni selektor Kasper Hjulmand na evropskem prvenstvu v Nemčiji nameniti Christianu Eriksenu. Nogometašu, ki je že dolgo del svetovne elite, še posebno pa je »zaslovel« pred tremi leti, ko se je na prejšnjem euru sredi uvodne tekme s Finsko nenadoma zgrudil po srčnem zastoju. Ob grozljivih fotografijah in posnetkih njegovega oživljanja na igrišču, ki so v hipu obkrožili svet, je mnogim zastal dih.

Maestro, kakor tudi kličejo 32-letnega zvezdnika iz Middelfarta v osrčju Danske, se je vrnil presenetljivo hitro. Najprej v življenje in nato še na igrišča, kar je zgovoren dokaz za to, kako močno in jekleno voljo ima. Tega se očitno zaveda tudi Hjulmand, ki popolnoma zaupa Christianu. Kljub nasprotovanju nekaterih – celo nekdanjih reprezentantov – ga je znova uvrstil v začetno enajsterico. In zadel v polno, kakor je Eriksen v 17. minuti tudi proti Sloveniji.

Izkušeni vezni igralec Manchester Uniteda je bil v prvem polčasu najboljši mož na zelenici stadiona v Stuttgartu. Ne le zaradi gola, s katerim je Skandinavce popeljal v vodstvo (mimogrede: to je bil že njegov 42. zadetek za izbrano vrsto, s katerim se je na danski večni lestvici strelcev povzpel na četrto mesto), temveč tudi zaradi številnih natančnih podaj in drugih mojstrskih potez. Eriksen, ki so ga posamezni rojaki že pošiljali v (reprezentančni) pokoj, je vnovič dokazal, da še zdaleč ni za odpis. Bil je še kako med živimi ...

Slovenski nogometaši so dokazali, da jih ne gre odpisati vnaprej.

Podobno velja tudi za slovenske nogometaše. V domovini in tudi tujini jim določeni »poznavalci« najpomembnejše postranske zadeve na svetu niso pripisovali prav veliko možnosti za uspeh proti izbrani vrsti Danske, toda izbranci Matjaža Keka so pokazali, da jih ne gre podcenjevati. Kljub uvodnemu hudemu pritisku severnjakov in zaostanku se niso vdali; ravno nasprotno. Pogumno so se postavili po robu favoriziranim tekmecem, si priigrali več priložnosti ter z golom Prekmurca Erika Janže, ki se je – mimogrede – v otroštvu boril s prekomerno težo, iztržili neodločen izid in osvojili zlata vredno točko.

Slovenska reprezentanca, ki po sušnih 24 letih spet igra na evropskem prvenstvu, je tako vnovič dokazala, da je nikakor ne gre odpisati vnaprej. Kakor tudi Eriksena ne ...