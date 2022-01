Športni navdušenci, še zlasti tisti, ki so jim pri srcu zimske panoge, že nestrpno odštevajo zadnje dneve do petkovega slovesnega odprtja olimpijskih iger v Pekingu. Slovenija se bo znova predstavila z močno reprezentanco, v kateri je več športnikov in športnic, ki so sposobni poseči po (naj)višjih uvrstitvah. V ženskih skokih je Slovenija prava velesila, za kar je v največji meri zaslužna triperesna deteljica Urša Bogataj-Ema Klinec-Nika Križnar. Ob vselej nasmejani smučarski tekačici Anamariji Lampič, na lanskem nordijskem SP v Oberstdorfu bronasti tako v posamičnem kot ekipnem sprintu (z...