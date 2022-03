Za slovenske smučarske skoke so bili tudi minuli dnevi izjemno uspešni. Nika Križnar je brez dobljene tekme pokorila konkurenco na turneji Raw Air, prepričljivo zmagala v seštevku Lillehammerja in Osla ter se ponosno fotografirala s čekom za 45.000 evrov. Če odmislimo vsote, ki jih posamezne države namenijo za olimpijske kolajne, je to največja nagrada, ki jo je doslej prejela katera od skakalk. Uspehe naših mladih skakalk na Poljskem so opazili tudi tuji strokovni komentatorji, ki že opozarjajo, da prihaja nov slovenski val. Z odličnimi predstavami je uspehe reprezentančne kolegice na seve...