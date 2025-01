Komentar Mateja Lahovnika: Zadnji naj ugasne luč

Na ministrstvu za okolje so pripravili uredbo, ki določa, da če ponoči ne boste ugašali luči, vas bo država po novem lahko kaznovala. Omejiti nameravajo tudi osvetljevanje cest, parkirišč, izložb, fasad in okolice. Očitno so se odločili, da z navidezno zelenim aktivizmom temeljito posežejo v našo zasebnost in naš način življenja, saj to pomeni konec osvetlitve kulturnih spomenikov, gradov, cerkva in božično-novoletnih okrasitev, kot smo jih navajeni. Ta uredba je še en prikaz želje po centraliziranem, vseobsegajočem nadzoru vsakega področja življenja posameznika. Bodo pa novo uredbo gotovo pozdravili vlomilci in drugi, ki radi delujejo v zavetju teme.

Tako so nazadnje v naša življenja posegali pred štiridesetimi leti z redukcijami električne energije, ko smo kupovali sveče in baterije. Očitno bi nas nekateri radi vrnili v tiste čase in spet urejali naša življenja. Določili bi nam celo obvezne meritve naklona svetilk, čeprav nikoli nihče od okoljevarstvenikov tega ni predlagal.

Če se bo nova razsvetljava res nameščala po novem, zelo strogem standardu, v ozadju katerega so interesi dobaviteljev, bo to močno podražilo tudi stroške razsvetljevanja javnih površin. V Sloveniji je pogosto videna praksa, kako se s spremembo normativov in standardov povišajo stroški javnih razpisov, ko naročniki ne morejo kupiti cenejše in povsem zadostne opreme samo zato, ker je v uredbi zapisan določen standard. Najprej so želeli prepovedati kurjenje na drva, nato električne bojlerje, prepovedali so ogrevanje na plin pri novogradnjah, zdaj pa je na vrsti še osvetljevanje.

Svoboda posameznika bi morala biti omejena le s svobodo drugega, pri nas pa očitno oblast misli, da lahko po mili volji v imenu višjih ciljev aktivistično posega v naša življenja. Slovenci predstavljamo petino promila svetovne populacije in imamo tako majhno državo, da večina ljudi v svetu zanjo še ni slišala. Zato s takšnimi neumnimi uredbami o zelenem prehodu ne bodo rešili sveta, lahko pa nam zagrenijo in podražijo življenje, če bomo to dovolili.