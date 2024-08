Komentar Mateja Lahovnika: Ekonomika kriminala

Gary Becker je prejel Nobelovo nagrado za uporabo ekonomskih orodij na področju sociologije in kriminologije. Dokazal je, da na obnašanje posameznika vpliva verjetnost, ali bo nespoštovanje pravil in zakonov ustrezno sankcionirano ali pa ne bo.

To pomeni, da morajo biti posledice kaznivih dejanj takšne, da se kriminal ne splača. Če bi namreč posamezniki in skupine ugotovili, da za kriminalna dejanja ne nosijo resnih posledic, bi se jim kriminal splačal. Slovenski pravosodni sistem deluje kot namazan stroj, ko gre za male prometne prekrške, različne inšpekcije pa birokratsko natančno nadzorujejo delovne ljudi. Po drugi strani pa je država neučinkovita, ko gre za veliki ali ponavljajoči se kriminal.

Na Kosovu so pred dnevi aretirali slovenskega državljana zaradi trgovine z drogo, pri katerem Furs v Sloveniji nikoli ni preverjal izvora premoženja, in to kljub očitnemu razkoraku med prijavljenimi dohodki in premoženjem, ki ga je razkazoval na družbenih omrežjih. Še hujši primer je pretepanje policistov s strani skupine Romov. Država, v kateri nasilneži nekaznovano pretepajo policiste, ni resna država. Bizarno je, da država daje posamezni skupini prebivalstva obilne socialne transferje, ne da bi za to zahtevala vsaj minimalno spoštovanje pravil.

Finančne kazni, ki jih določenim pripadnikom romske manjšine za nasilje izrekajo sodniki, dosežejo prav nasprotni učinek od želenega, saj teh kazni nikoli ne plačajo. Nauk zgodbe zanje je, da jim nihče nič ne more. Namesto o romski problematiki bi zato morali govoriti o tem, da imamo neučinkovito državo in da se nekaterim kriminal preprosto splača, saj niso deležni ustreznih sankcij. Kaj drugega pa sporoča naš pravosodni sistem, ko nasilneže, ki pretepejo policiste, že po nekaj urah izpusti iz zapora? In kaj sporoča naš socialni sistem, ko serijski kršitelji zakonov in predpisov, ki otrok sploh ne pošiljajo v šole, še naprej prejemajo obilne socialne transferje oziroma pomoči? Zadnji čas je, da se oblast vpraša, zakaj bi se Romi na Dolenjskem sploh integrirali v družbo, če pa ne čutijo nobenih posledic, ko kršijo zakone in predpise te družbe.