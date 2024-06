Komentar Mateja Fišerja: Operacija Fortitude

Pred dnevi, točneje 6. junija, smo obhajali 80. obletnico dneva D, izkrcanja v Normandiji. Kot podlaga za to izkrcanje se je od leta 1943 pripravljala operacija Fortitude, katere namen je bilo zavajanje nacističnih sil o dejanski lokaciji in času vpada. Vanjo so bili vključeni najboljši agenti oziroma dvojni agenti, ki so delovali znotraj sistema Double Cross (XX). Cilj je bil usmeriti nemško poveljstvo na napačen kraj, saj so Nemci pričakovali, da bo morebitni vpad izveden prek kraja Pas de Calais, ki je najbližji stik Rokavskega preliva z Veliko Britanijo.

V prevari so sodelovali agenti sistema XX, Juann Pujol García (Garbo), Roman Czerniawski (Brutus) in Duško Popov (Tricycle). Srb, v Dubrovniku rojeni Duško Popov, je postal kasneje znan kot vzorec za Jamesa Bonda, saj je takrat mornariški časnik Ian Fleming imel nalogo, da sledi Popovu. Primer v igralnici v hotelu Palazio v Estorilu, kjer je Popov bival, ko je obiskoval Lizbono, naj bi bil izhodiščna zgodba prve Flemingove knjige o Jamesu Bondu, Casino Royale, napisane leta 1953. Informacije o operaciji Fortitude so bile do leta 1970 pod ključem obveščevalne službe, po tem pa so nekateri ključni igralci te zgodbe stvari tudi objavili. O tem piše tudi Popov v svoji avtobiografiji.

»Najprej je bilo treba prepričati Nemce, da se bo napad začel na severovzhodnem robu pričakovanega območja, z drugimi besedami, v bližini Pas de Calaisa, in da bo prvemu pristanku sledil drugi, veliko močnejši, na istem območju. Namigovali smo, da bi lahko prišlo do pristanka okoli Bordeauxa, vendar bi bil to zgolj manever, da bi Nemce oddaljili od Pas de Calaisa … Seveda nismo mogli stvari povedati naravnost. Morali smo dati Nemcem indikacije, ki bi jih same pripeljale do teh sklepov. Prav tako smo ustvarili namišljene vojske, podobno kot namišljene agente. Simulirali smo eno vojaško skupino, imenovano FUSAG (First United States Army Group), drugo imenovano British Force Army Group, in tretjo, United States 14th Army Group. Kot v igri zajcev in lovcev smo postavili znake, ki bi Nemce vodili po sledeh neobstoječih sil. Dali smo jim informacije o oznakah divizij, premikih vojakov, materialu, skladiščih, delavnicah za popravila in podobno. Da bi povečali verodostojnost teh lažnih sledi, smo jih obogatili z nekaj resničnimi informacijami, ki običajno niso bile preveč škodljive in jih je bilo mogoče preveriti na druge načine. Tik preden je operacija Overlord stekla, smo prejeli dokaj prepričljive dokaze, da sovražnik naseda naši prevari. V Italiji smo namreč zajeli nemški zemljevid, datiran 15. maja, ki je pokazal, kaj Nemci menijo. Nasedli so neresnicam in namišljenim vojaškim skupinam, ki smo si jih izmislili. Njihov običajni zaključek je moral biti, da je glavni napad načrtovan za območje Pas de Calaisa … Na podlagi poročil nemških vohunov, od katerih sem nekatera dobil od Kamlerja, sta bili moja skupina Tricycle in druga mreža, imenovana Garbo, izbrani za izvajanje večine načrta prevare za Overlord … Za zavajanje izvidniških letal Luftwaffe so enote za kamuflažo zgradile lažna letala, letališča in vojaške tabore. Zgodbe o pripravah so bile posredovane nevtralnim ambasadam, od tam pa Abwehru. Kot vsi drugi sem bil navdušen, občutil sem, da pomagam zadati končni udarec.«* In potem se je zgodil ključni preobrat pri osvoboditvi Evrope.

* Duško Popov: Spy/Counterspy (1974)