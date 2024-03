Komentar Gordane Stojiljković: Izgorelost

Zadnjih nekaj let se v javnosti, tudi po zaslugi znanih ljudi, ki so o svojih izkušnjah napisali knjige, vedno pogosteje pojavlja pojem izgorelost. Novodobna skovanka v svojem globljem smislu skriva besedo kronična utrujenost oziroma izčrpanost, ki zajema tako psihično kot fizično in čustveno plat posameznika. Pa ta običajno ni posledica fizičnega dela, fizične preobremenjenosti – v tem primeru dober spanec vse reši – temveč predvsem posledica dolgotrajnega stresa.

Stresirajo pa nas na koncu koncev vedno le odnosi. Ne količina ne težavnost dela, ki ga opravljamo, temveč ljudje, ki tvorijo naše delovno okolje. Odnosi s sodelavci, odnosi z nadrejenimi, odnosi s strankami. Zadnje čase srečujem precej meni bolj ali manj znanih ljudi, ki so klonili pod težo odnosov, ko se zaradi občutka nemoči, izčrpanosti, zmanjšane učinkovitosti, pod težo tega, da niso dovolj dobri, pod očitki, da nenadoma svojega dela ne znajo več opravljati, da ga ne opravljajo dovolj hitro …

Skratka, kar koli naredijo, ni prav, zato so izgoreli dejansko le za mišjo dlako stran od depresije. Zadovoljstvo na delovnem mestu je danes, ko večino svojega dneva preživimo v službi, bistvenega pomena, saj ne le, da posamezniku zagotavlja eksistenčno varnost, temveč ga izpopolnjuje, mu zagotavlja socialno mrežo, prinaša samozavest in samospoštovanje, torej daje življenju vrednost. In če vsega tega ni oziroma doživljamo nenehno samo zavrnitve, graje, nezadovoljstvo, klonemo.

Zato izgorelost sama povezujem še z enim pojmom, mobingom. Zato menim, da bi moralo delodajalcu, ki dobi obvestilo zaposlenega, da bo na dolgotrajni bolniški zaradi izgorelosti – posledice dolgotrajnega stresa se namreč ne pozdravijo s tedenskim počitkom – zazvoniti vsi alarmi, še preden bi zaposleni moral zagroziti z morebitno tožbo. Da se z zaposlenim pogovori, da skupaj najdeta rešitev, kako se bo na delovnem mestu počutil bolje. Dober delodajalec namreč ve, da so zadovoljni delavci ključ do uspeha. Da lahko delavec, ki na delo prihaja razpoložen, vesel, z voljo in pravim elanom do izzivov tekočega dne, podjetju ponudi veliko več kot le osem ur odštempljanega dela.