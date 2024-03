Komentar Dušana Malovrha: Rožice

Danes je mednarodni dan žena, dan za rožico. Čeprav nekatere pravijo, da ena ni nobena in da bi moral biti vsak dan 8. marec. Kar pomeni, da 8. marca kot posebnega dneva, da ne rečemo praznika, sploh ne bi smelo biti (če bi v družbi spoštovali enakost med spoloma). Druge pa nočejo rožic, ker se pač že počutijo (vsaj) enake moškim. No, saj roko na srce, pri nas daleč od enakopravnosti ne morejo biti, pomislim, kadar v prometu preštejem skoraj več voznic kot voznikov. In odkar hodim v službo, honorarno ali redno, sem imel približno enako število šefic in šefov. O tem, kateri so hujši, pa raje ne bom nič rekel …

Tudi glede plačila za opravljeno delo pri nas, domnevam, ni prav velike razlike med plačo ženske in moškega – razlike so poleg izobrazbe in znanj še posledica pogajanj, zvez, spretnosti in zvijačnosti, ne pa razlik med spoloma. Slovenke so kar spretne, enakovredne in enakopravne, bi rekel. Zato mnoge 8. marca niti ne praznujejo niti ne potrebujejo več tiste simbolične rožice. Morda bodo v času draginje bolj zadovoljne, če jim fantje namesto cveta ali šopka kupimo neko drugo rastlino, letos drago kot žafran – regrat. Povsem upravičeno, kajti naše boljše polovice doma poleg likanja, kuhanja, pranja in pospravljanja opravljajo tudi tako imenovano nevidno (in seveda neplačano) delo, v zadnjem času poudarjajo borke za enakopravnost: vsakodnevno čustveno skrb za dom in družino, kamor spadajo raznorazne nežnosti in crkljanja, od kuhanja kavic do prinašanja piva pred televizor (kot da ji jaz ne skuham čajčka, ko kihne).

No, rožico za 8. marec kot znak podpore pa bi morale dobiti ženske, ki še v 21. stoletju v javnosti ne smejo pokazati svojega obraza, če to storijo, pa so brutalno kaznovane. Tiste, ki se v 21. stoletju (spet) ne smejo več šolati, potem ko se za silo naučijo brati, pisati in šteti do sto. Ne smejo voziti avta ali obiskati nogometne tekme. Cvet bi denimo položil na grob Iranke Mahse Amini, ki je umrla v policijskem pridržanju; zaprli so jo samo zato, ker je ruto nosila narobe.