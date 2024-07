Komentar Dušana Malovrha: Prevroče, predrago

Ali sploh še ima smisel hoditi na dopust v takozvani visoki poletni sezoni, je vprašanje, ki se čedalje pogosteje vsiljuje čedalje večjemu številu turistov. Letos se je tudi meni. Tokratni vročinski val namreč traja že tako dolgo – približno dva tedna –, da v bistvu ne moremo več govoriti o valu, ki nas prizadene le tu pa tam.

V Grčiji so denimo zaradi neznosne vročine nad 40 stopinjami Celzija za obiskovalce zaprli atensko znamenitost Akropolo med 12. in 17. uro. Na severu Dalmacije, od koder sem se vrnil, ni bilo tako brutalno, ampak če kar 10 dni od skupno 11 na oddihu preždiš pod klimatsko napravo, se res vprašaš, kaj ti je tega treba.

V ekstremnih razmerah, kakršnim smo priča, poležavanje ob morju in kopanje za navadnega smrtnika nista mogoča dlje kot do 11. ure, potem pa spet šele po sedmi zvečer. Ves preostali čas je nevzdržno in zdravju nevarno. Celo najbolj »ludi Slovenci« letos v pripeki ne osvajajo jadranskih hribov. Kdo bi tekal ali kolesaril na zraku, razbeljenem do 36, 37, 38 stopinj?! Ali pa se šel kake druge dejavnosti in igrice, ko pa se živo srebro niti ponoči ne spusti pod 28 stopinj. Če pa se previsokim temperaturam vročinskega vala pridruži še naval previsokih cen, te volja po dopustovanju res hitro mine.

Malo pivo 6 evrov, pica margerita 12, hrvaški čokoladirani keksi 4 (v Sloveniji jih dobim za 2,83 evra), goveje meso za makaronflajš še enkrat dražje kot pri nas ... Take cene bi morda razumel v Švici, kjer je bil po zapisu v hrvaškem časopisu Jutarnji list lanski povprečni neto dohodek 85.582 evrov. Popolnoma abnormalne pa so tako zasoljene cene za državo, ki je med 30 evropskimi državami po povprečnem dohodku (oseb brez otrok) na 28. mestu z 12.330 evri; Slovenija je na 19. mestu s slabimi 18 tisočaki.

Le kako in kaj si lahko privoščijo hrvaški državljani v visokosezonski draginji, se sprašujem. Hja, poleti si pač ne privoščijo, mi je prišepnil dobro obveščeni in dolgoletni slovenski dopustnik v Dalmaciji. Obdobje norih cen, ki so menda skoraj 30 odstotkov višje od lanskih, nekateri preživijo tako, da si večino stvari nabavijo še pred sezono in prihodom turistov, ki jim je poletna draginja tudi namenjena. In kaj preostane nam?