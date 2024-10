Komentar Dušana Malovrha: Davek

Berem v Nedeljskih novicah, da je grosupeljski župnik Martin Golob iz svojega žepa doniral že 70.000 evrov v dobrodelne namene. Od vsakega prodanega izvoda svojih dveh knjig namenja pomoči potrebnim dva evra. In prodal jih je že 35.000. Bohlonaj! Na koncertu Viljem Julijan so glasbeniki in obiskovalci zbrali 65 tisočakov za otroke z redkimi boleznimi. V Slovenskih novicah smo v Skladu Ivana Krambergerja razpisali zbiranje pomoči za šestčlansko družino Skok, ki je v požaru prejšnji teden ostala brez strehe nad glavo. In tako naprej, akcija za akcijo. Potreb nikoli ne zmanjka, če ne doma, pa pri sosedih ali kje drugje. Donacije državljanov so v Sloveniji občuten korektiv države, njene slabosti, nemoči in nepripravljenosti. Slovenci smo velikodušni do sočloveka v stiski.

Po drugi strani pa smo do lastne države – mačehovski. Smo srčni darovalci, ne maramo pa, če kaj moramo dati. Davke, na primer. Zato je bila prejšnji teden udarna vest, da je geodetska uprava objavila nov izračun vrednosti nepremičnin. Čeprav bo na vpogled vse do 25. novembra, je portal Prostor ob začetnem navalu klecnil. Poskusni izračun naj bi bil namreč podlaga za davek na nepremičnine. Ko bo, če bo.

Kar je v svetu nekaj najbolj normalnega, je pri nas še v povojih?! Odkar smo samostojni, se o davku na nepremičnine samo govori. Pripravlja in prijavlja, nato blokira in odjavlja. Davek na nepremičnine je sam ena velika nepremičnina. Ne premakne se. Toda če bi država znala bolje pobrati davke, potem bi bile zbiralne akcije lepotni dodatek, ne pa izhod v sili številnih rojakov.

Nemci, še zlasti njihovi južnjaki Bavarci, s katerimi smo zgodovinsko najbolj povezani, so nam običajno svetal vzor. Očitno pa davkarije nočemo kopirati po njih, ki imajo med drugimi tudi pasji davek. Slednjega, Hundesteuer se reče po nemško, seveda plačujejo lastniki psov. Od dežele do dežele je različno visok, na Bavarskem stane pes lastnika 100 evrov na leto. Slovenska tiskovna agencija je poročala, da so se prilivi od nemškega pasjega davka lani povzpeli na rekordnih 421 milijonov evrov. V nemških gospodinjstvih naj bi lani živelo okoli 10,5 milijona psov.

V slovenskih gospodinjstvih je (registriranih) psov 248.900. Samo povem. Statistika.