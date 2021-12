Komentar Dejana Vodovnika: Vesel božič naj bo!

Po številnih preloženih izstrelitvah naj bi teleskop James Webb jutri predvidoma končno poletel v vesolje. Naslednik Hubblovega teleskopa bo naslednjih od pet do deset let proučeval zgodovino vesolja vse od njegovega nastanka pred 13,8 milijarde leti, raziskoval oddaljene svetove in iskal velike in malo manjše sledi življenja. Iz vesoljskega centra nekje v Francoski Gvajani naj bi ga izstrelili predvidoma prav na božični dan, jutri med 13.20 in 13.52 po srednjeevropskem času. Videli ga ne bomo, bomo pa natančno vedeli, kako leti in kakšne podatke nam pošilja. Življenje še kar kipi in brsti, m...