Kolumna Miše Terček: Ne poznate je

Generacija Z danes dobro ve, kdo so Kim Kardashian in njene sestre ter druge sorodnice iz resničnostnega šova, ki v imenu nosi njihov družinski priimek, a malokdo od mladih ve, kdo je (bila) Anna Nicole Smith, ki pa je imela v devetdesetih podobno vlogo kot omenjene sodobne spletne vplivnice in ljubljenke tabloidov. Njeno zgodbo in predvsem ozadje njene tragične usode je te dni razkrila spletna televizijska platforma Netflix, in sicer z osupljivo dokumentarno serijo Anna Nicole: You Don't Know Me (Ne poznate me), ki jo je režirala Ursula Macfarlane. Zvezdnica se je rodila v Teksasu leta 1967 kot Vickie Lynn Hogan, zaslovela pa je kot Playboyeva zajčica, ki je kasneje postala prepoznavna kot igralka in manekenka. Hefnerjev imperij jo je v medijsko nebo izstrelil marca 1992, ko je bila ovekovečena v plakatni sredini revije Playboy, leto kasneje pa je postala njihova zajčica leta.

Novi Netflixov dokumentarec razkriva ozadje tragičnega življenja zvezdnice, ki se je poročila z ostarelim milijarderjem.

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je to za dekleta, ki so iskale slavo, pomenilo takojšnjo vstopnico v Hollywood. In Anna jo je dobila. Tabloidi so jo naravno oboževali, še več – z njo so bili obsedeni. Prav to je kasneje žal precej vplivalo tudi na njeno tragično usodo. Po Playboyu je bila Anna obraz številnih znanih oglasnih kampanj za prepoznavne blagovne znamke, kot so Guess, H&M in Heatherette, a zanimanje za njeno zasebno življenje se je povečalo predvsem leta 1994, ko se je poročila z 89-letnim milijarderjem J. Howardom Marshallom, ki je umrl zgolj leto dni kasneje. Kot je razvidno iz Netflixove dokuserije, ki objavlja tudi do zdaj še neizdane posnetke in pričevanja, Anna Nicole Smith nikoli ni trdila, da sta imela z Marshallom intimno (seksualno) razmerje, temveč prijateljsko ljubezen. A Marshallova želja naj bi bila, da Anna podeduje precejšen del njegovega bogastva, želel naj bi predvsem, da bi bila ona in njen sin preskrbljena. Leta 1995 je Anna zaradi dedovanja Marshallovega premoženja začela dolgoletno vojno na sodišču, zaradi katere je bila v javnosti močno stigmatizirana. Očitali so ji namreč, da ji je šlo le za denar. No, Netflixov dokumentarec razkriva marsikaj, tudi njeno nedolžno, ranjeno in senzibilno stran. Bila je klasična skromna lepotica z ameriškega juga, ki je sledila ameriškim sanjam, ter iz majhnega kraja, polnega bolj in manj skrivnostnih travm, pristala pod televizijskimi žarometi. Slava in denar sta še dodatno odprla njene globoke rane in počasi se je predajala takšnim in drugačnim substancam ter postala odvisnica.

Playboyeva zajčica Anna Nicole Smith je v devetdesetih osvojila svet. FOTO: NETFLIX

Bitko za Marshallovo dediščino je Anna na koncu izgubila, nato pa so jo staro zgolj 39 let našli mrtvo v hotelu Hard Rock v Hollywoodu. Vzrok smrti naj bi bila mešanica različnih drog oziroma tablet, v telesu naj bi imela metadon, valium in še nekaj drugih sedativov. Mnoge je, tudi zaradi podobne še danes ne popolnoma pojasnjene smrti, spominjala na legendarno hollywoodsko ikono Marilyn Monroe. In na neki način je res bila Merlinka devetdesetih. Imeli sta številne sorodnosti, predvsem pa to, da sta neumorno iskali ljubezen in bili za časa svojega življenja nerazumljeni. Obe sta imeli svojo pot in svoja pravila, v sebi pa nosili bolečino, ki je bila prevelika, da bi jo lahko večno skrivali, še posebno v soju žarometov in v krempljih krvoločnih tabloidov.

Če ste imeli Anno Nicole Smith za »neumno blondinko«, ki se je poleg vsega (torej denimo tega, da se je slekla za Playboy, kar je bila nekoč tudi močno stigmatiziran tabu) zgolj zaradi denarja poročila še z ostarelim in umirajočim milijarderjem, boste po ogledu dokumentarca Ne poznate me na pokojno zvezdnico gledali povsem drugače.