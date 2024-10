Kolumna Miše Terček: Morilska brata

Na Netflixu je te dni najbolj gledana serija, ki prikazuje resnično zgodbo o bratih Menendez. Nadaljevanka v devetih epizodah je del sklopa Monsters (Pošasti), ki je leta 2022 denimo predstavil tudi življenje serijskega morilca Jeffreyja Dahmerja. V drugi sezoni sta na vrsti brata Lyle in Erik Menendez, obtožena brutalnega umora svojih staršev Joseja in Kitty Menendez – sinova naj bi ju ustrelila leta 1989, ko sta imela 18 oziroma 21 let. Avtor antologijske serije je Ryan Murphy, nanizanka pa ni bila najbolje sprejeta pri družini Menendez, saj je kar 24 sorodnikov Netflixovo serijo javno obsodilo – v skupni izjavi za javnost pa so izrazili tudi razočaranje, da se avtorja nadaljevanke Murphy in Ian Brennan na nikogar od njih nista obrnila za pogovor ali pojasnila. V zapisu, ki so ga člani družine Menendez objavili na družbenih omrežjih, so serijo opisali kot gnusno nočno moro, ki se odvija po delih in je polna fobij, obenem pa, da je prepredena z lažmi in ignorira najnovejša razbremenilna odkritja. Sodišče je namreč leta 1996 odločilo, da sta Lyle in Erik Menendez kriva umora svojih staršev, obsojena sta bila na dosmrtno zaporno kazen, in to kljub temu da je njuna obramba argumentirala, da so ju v zločin prignala dolga leta telesne, spolne in psihične zlorabe, ki jo je nad njima izvajal oče. To je jasno izpostavljeno tudi v seriji, v kateri ustvarjalci namignejo celo na incestni odnos med bratoma.

Murphy je kljub temu prepričan, da je njegova serija »najboljša stvar«, ki se je bratoma Menendez zgodila v zadnjih 30 letih. TV-kritike nanizanke so mešane, a pri zgodbah, posnetih po resničnih dogodkih, so pisci pogosto zmedeni in bolj strogi, saj večinoma tehtajo dejstva, medtem pa pozabljajo, da gre v osnovi kljub temu za kriminalko, posneto za male zaslone, in ne za dokumentarni film oz. doku serijo. Pri scenarijih, ki jim za podlago sicer služi resnična zgodba, je zavoljo učinka po navadi dovoljenega več manevrskega prostora, ustvarjalci pa si nemalokrat privoščijo tudi več umetniške svobode. S televizijskega vidika je serija torej estetsko vrhunska, scenaristično napeta in igralsko prepričljiva. O tem, kaj naj bi se v resnici zgodilo, pa naj sodijo raziskovalni novinarji, organi pregona in morda tudi področni zgodovinarji. Kot nalašč (za protiutež) pa je na Netflixu že nekaj dni na voljo tudi dokumentarec The Menendez Brothers, v katerem spregovorijo akterji sojenja, vključno z Erikom in Lylom.

Medtem ko se Amerika leta 2024 sprašuje, ali bosta kontroverzna brata sploh kdaj prišla iz zapora, serija Monsters obuja spomine na njuno življenje in razvpito medijsko sojenje, kar bi sicer lahko označili za senzacionalistični pristop, a kaj drugega bi lahko od zgodbe o brutalnem umoru sploh pričakovali.

Na kratko se lahko spomnimo njune družinske zgodbe: oče Jose je delal v zabavni industriji, mama Kitty pa je bila nekdanja učiteljica. Lyle in Erik sta ju ustrelila med gledanjem televizije, nato pa poklicala policijo in dejala, da sta se vrnila domov po zabavi in našla trupli staršev. Med prvimi osumljenci za umor je bila tudi mafija, a temeljita policijska preiskava je s prstom vedno jasneje kazala na brata Menendez, katerih motiv (poleg maščevanja za zlorabe) naj bi bilo 14 milijonov vredno očetovo premoženje.

Zgodba bratov Menendez je bila v zadnjih desetletjih sicer pogosto eksploatirana. Nazadnje je leta 2017 odmeval Erikov intervju za dokumentarni film The Menendez Murders: Erik Tells All, v katerem je razkril eksplicitne podrobnosti o srečanjih z očetom.

Če se vam ljubi, si zdaj zgodbo oglejte še skozi oči Netflixa.