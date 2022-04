Kolumna Mateja Lahovnika: Prepričevanje prepričanih

Predvolilne kampanje so bolj kot kar koli drugega prepričevanje prepričanih. Kdor podpira vlado, jo bo še bolj podpiral, in kdor ji nasprotuje, ji bo še bolj nasprotoval, saj vsakdo sliši samo tisto, kar želi slišati, in verjame tisto, kar želi verjeti. Zato na predvolilnih soočenjih kandidati pogosto govorijo drug mimo drugega ali kvečjemu drug proti drugemu. Na soočenjih praviloma ni tema, kaj bi kdo naredil bolje, ampak samo proti komu ali čemu je.

Prepirajo se, kaj je in kaj ni v zadnjih dveh letih naredila ta vlada, kar je sicer logično, saj se je res težko spomniti česar koli, kar bi naredila prejšnja vlada Šarca. Navsezadnje so se takrat stranke v vladi ukvarjale same s sabo, dokler ni takratni predsednik vlade obupal in z odstopom vrgel puške v koruzo. Opozicijske stranke in nasprotniki vlade na soočenjih trdijo, da smo dve leti živeli v nekakšni diktaturi. Ukrepi proti širjenju koronavirusa v Sloveniji so bili zelo podobni kot drugod oziroma celo manj omejujoči, saj so v nekaterih državah celo omejevali odhode od doma le na najnujnejše, in še to na nekaj sto metrov. Omejevalne ukrepe smo tudi med prvimi odpravili.

Za predsednikom vlade so nekateri lezli celo na Kredarico in ga tam zmerjali, drugi so mu na ulicah grozili s smrtjo, vlada pa je bila ob vsaki potezi deležna zelo kritične obravnave največjih medijev. V diktaturi to seveda niti približno ne bi bilo mogoče. Če kdo ne zna povedati, kaj in kako bi naredil bolje, pač reče, da bi delal drugače ali pa, da je bila vse skupaj nekakšna zarota.

Slovenija ima odlične gospodarske rezultate in je druga najuspešnejša država med razvitimi državami OECD pri soočanju s krizo. Brezposelnost je tako nizka, da se podjetniki pritožujejo, da ne morejo dobiti delavcev. Tudi pokojnine so se v krizi usklajevale redno in izredno ter celo bolj kot v preteklosti, ampak zdi se, da vse to na soočenjih ni pomembno. Na soočenjih tekmujejo, kdo bo glasnejši, duhovitejši ali celo kdo bo bolj žaljiv do tekmeca. Zato tisti, ki jih ne gledajo, prav veliko ne zamudijo, saj si lahko namesto tega ogledajo kakšen drug resničnostni šov.