Komentar Mateja Fišerja: Ciam in turizem

Turizem, nekoč tako zelo zaželena panoga, je v zadnjem času postal neke vrste grožnja lokalnemu prebivalstvu. Res je, da se središča mest uniformirajo in v veliko mestih najdemo trgovine, ki prodajajo iste blagovne znamke, kar pomeni, da tradicionalni lokalni izdelovalci čevljev, krojači in peki izgubljajo ali so že izgubili bitko.

Globalne verige zasedajo lokacije v središčih, kar posledično pomeni, da ti je vseeno, ali si v Barceloni, na Dunaju ali v Londonu. Vse postaja isto ali podobno. Kdo bi rekel, da je trg pač opravil svoje. In ko trg opravi svoje in stvar postane neznosna, torej ko postaneš nezaželen gost v svojem lastnem mestu, se zažene vik in krik, češ da država ali lokalni odločevalci niso naredili dovolj in preprečili te vožnje v propad. Od tod naprej so pač vse postaje napačne.

Skoraj sto let je, kar je bila ustanovljena pobuda ali gibanje CIAM. Ideja je bila, da se začnejo pogovarjati o načrtovanju mest. Kako bomo živeli, delali, se rekreirali in se zabavali v mestu, v katerem živimo. Moderna arhitektura in načrtovanje mest naj bi odgovorila na potrebe naraščanja prihoda prebivalstva v mesta in ideja je bila, da se ljudem, ki prihajajo v rastoča mesta, zagotovi infrastruktura, ki je potrebna za normalno življenje. Čeprav marsikdo ne mara ideje moderne arhitekture, moramo razumeti zgodovinski kontekst, v katerem je to gibanje nastajalo.

Po tem konceptu se je začela masovna gradnja sosesk, ki so glede na predvideno število prebivalstva predvidevale tudi vso dodatno infrastrukturo, ki je potrebna, vključno z začetkom uporabe avtomobilov in tako naprej. Poleg tega se nam je zgodil turizem. Turizem, kot ga poznamo danes, je iznajdba druge polovice dvajsetega stoletja in prav v današnjih dneh je dosegel takšne razsežnosti, da se spreminja v nasprotje ideje, na kateri je nastal. To je vsekakor na eni strani počitek, dopust, zabava, rekreacija in odkrivanje krajev, ki jih še nismo videli.

Obiskati kraj, ki ga še nismo videli, in v tem kraju videti nekaj, kar je specifično, lokalno in zanimivo. Srečati ljudi, ki so drugačnih navad, kar popestri posameznikov vsakdan in ga hkrati s tem predvsem duhovno obogati. To je neka prvotna ideja turizma. Če želimo dolgoročno zagotoviti stabilni razvoj turistične panoge, ki kljub vsemu v kraje prinaša svež denar, je treba premisliti, česa si želimo. Načrtovati in šele tedaj graditi, saj so nove generacije razpršena skupina hitrih ignorantov, ki kar hitro zamenjajo uniformiranost s čim bolj zanimivim.

Na tak način lahko neka destinacija, ki je bila zanimiva, naenkrat ostane prazna. Nekonkurenčna. Ideje CIAM v turizmu še niso popolnoma uveljavljene, in če ne bodo, nam bo čez nekaj let vseeno, ali si bomo postavili brisačo sredi Tromostovja ali pa v Zadru.