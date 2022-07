Miza se je nedavno soboto šibila pod težo dalmatinskih dobrot. Lovke hobotnice so štrlele na vse strani, ribe so dišale po gradelah, krompir je plaval v omaki, ki je čakala, da jo pomaže doma spečen kruh, vino pa se tako ali tako ni imelo časa ohlajati od vročega sonca, ki, hvala bogu, ni moglo skozi streho. Ko je bilo po nekaj urah vsega konec, je eden od članov omizja v pozdrav dejal: »Tako pozitivne in vesele družbe pa že dolgo ni bilo.« V en glas smo se strinjali. Če ne bi bilo zlobnežev, niti ne bi imeli razlogov, da obstajajo superheroji, otroci pa bi se morali na precej bol...