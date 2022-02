Kolumna Marije M. Kotnik: Konkretno in brez kondoma

Živimo v precej raztresenem, mračnem in prestrašenem času, ko nič, kar se dogovorimo, ne velja. Skoraj nihče ne spoštuje pravil. To velja tako na lokalni kot na mednarodni ravni. Joj, seveda, pa tudi na osebni in medosebni. Napisane mednarodne pogodbe so bolj ali manj mrtva črka na papirju; razen če podpisnika v podpisanem ne vidita takojšnjih, srednjeročnih in tudi dolgoročnih posledic za konkreten žep!

Tudi zato imamo v 21. stoletju vojno. Imamo samodržca, ki se je čez noč odločil, da bo napadel drugo suvereno državo, imamo ljudi v svetovni politiki, ki se, kot je že na prosto oko vidno, malce za šalo, malce zares igrajo s človeškimi življenji. In imamo tudi domače predstavnike naroda, ki se »v imenu ljudstva« požvižgajo na vse norme in pravila, ki naj bi v neki civilizirani skupnosti obstajala. Dvoličnost je postala državni šport številka ena, sledita pa mu sprenevedanje in brezbrižnost do vsega in vseh. Vsaj tako to kolobocijo vidi in občuti ljudstvo, vsaj tisti del, ki zadeve opazuje z odprtimi očmi in neumazanimi ušesi. Trenutni vladajoči politiki in tisti, ki jim slepo sledijo, pa živijo le v svojih zasebnih mehurčkih le zase in s svojim početjem smejo kršiti vse, kar se kršiti da. Pravosodje pa bo itak postalo krivosodje, ko jih bo na napake opozorilo!

Minister Zdravko Počivalšek, v prostem času tudi predsednik stranke, v kateri se, kot se zdi na primerih, precej konkretno norčujejo iz vseh norm in pravil, ki naj bi veljali v naši državi, nikakor ne bo in ne misli odstopiti, ne glede na to, da mu je KPK očitala kršitev integritete pri nabavi zaščitne opreme. Pravi, da ima mirno vest. Kakor koli, g. minister meni, da ni naredil nič narobe, institucija, kot je KPK, pa je očitno še en nebodigatreba v državi, ki verjetno tako kot Nika Kovač vsem tem najbolj pravičnim politikom le nagaja.

Da se mu le nagaja, verjetno misli tudi poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath, ki mu je KPK že pred časom ugotovila kršitev glede nezdružljivosti funkcij. Na vse ugotovitve in odločbo se je enostavno požvižgal. Zdaj, ko je tudi višje sodišče pritrdilo prekrškovni odločbi KPK, pa se omenjeni gospod poslanec ne oglaša. Pogreznil se je v zemljo, črno, mater zemljo.

Me prav zanima, kaj ob tem menijo volivci, ki so mu namenili glas.

Da trenutni ministri in tudi poslanci menijo, da lahko delajo kar koli, da se lahko obnašajo kot tazadnji za šankom, je dokazal tudi minister Boštjan, ki prav tako niti ne pomisli na odstop, potem ko se je v javnosti pojavil njegov povsem neprimerni nastop za nekoga, ki v državi opravlja eno od najvišjih političnih funkcij. Namesto da bi se zavedal, da se kaj takega za ministra ne spodobi, in če že ne kaj drugega takoj vsaj ponudil odstop, ter vsaj malce pokazal, da je človek z moralno in etično integriteto, ki vsaj malce spoštuje funkcijo, ki jo zaseda, je začel na dolgo in široko razglabljati v javnosti (seveda si je zato izboril čas na Novoorganizirani RTV SLO), kako je on primer transparentnosti in kako je to delal v svojem prostem času, ne službenem, in podobne bedarije.

Ob tem lahko mi, navadni državljani, ki se moramo držati pravil, saj tisti, ki so jim pravila sicer malo mar, že jutri zjutraj pridejo v naše stanovanje in nas obtožijo klevet in laži, rečemo le, Bog nam pomagaj. Res, Bog nam naj pomaga, saj nam nobena institucija v državi ne bo niti nam ne more, da bi nas obvarovala takšnih in podobnih ljudi. Malce me spominjajo na seks brez kondoma.

Svet gre res nekam. Svet in naša družba z njim sta sestavljena iz členov. In če je en člen problematičen, to vpliva na vse. Slovenija, tudi zaradi problematičnih posameznikov, ki so kot nekakšni manekeni problematičnosti, v Evropi že tako ali tako velja za vse bolj problematično.

Žalostno pa je, da to Evropa že dolgo ve in na to pač le opozarja. V naših mejah problematične deželice pod Alpami, v mejah naših občin, lokalnih skupnosti in navsezadnje tudi štirih sten tega številni ne smejo videti. Eni zato, ker »po ukazu z vrha« ne priznavajo institucij, drugi pa, ker v cvetočem polju, ki jim ga sadijo z v barvne ovitke odetim leporečjem in izkrivljenimi resnicami, za plevel niti ne vedo.