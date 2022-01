Kolumna Domna Mala: Ljubezen in peleti

Strokovnjaki z univerze Kalifornija so s pomočjo magnetne resonance dokazali, da ljubezenski dotiki, izjave in zadovoljstvo ob druženju spodbujajo dejavnosti v delih možganov, zadolženih za občutek fizične topline. Teorijo so potrdili na prav tako ameriški univerzi Purdue, češ da so osamljeni posamezniki občutljivejši za temperaturne spremembe. Ni torej iz trte zvito, da ljubezen greje.

Svojo ženo sicer srčno ljubim in ona mene, ampak očitno pri tem sproščava premalo kalorij in je treba v začetku novembra vseeno zakuriti v centralni peči. Praviloma že poleti, ko so cene peletov najnižje, naročiva tri palete, januarja pa še dve. V preteklih desetih letih, kar živiva med suhokranjskimi holmci, se cene niso bistveno spreminjale, paleta (990 kilogramov) najboljšega razreda A1 je stala okrog 260 evrov, plus minus desetak. Avgusta lani denimo 275 evrov. In zdaj, v drugi polovici januarja? Ko sva predprejšnji četrtek obiskala spletno stran najinega ustaljenega dilerja, naju je šok: 350 evrov! Nisva jih takoj naročila, da malo prideva k sebi, nameravala sva jih ta teden, v ponedeljek. Ampak takrat niso bili več 350, temveč 370 evrov. Kaj se je čez vikend zgodilo na trgih, da je cena poskočila za 20 evrov, mi ni jasno. To je skoraj 35-odstotna podražitev glede na avgust, poprej bi pet palet stalo 1375 evrov, po novem 1850. Nazadnje sva našla cenejše, po 355 evrov, ob opozorilu prodajalca, da imava srečo, ker so še iz stare zaloge. Naslednjič bodo dražji.

Pet palet peletov ustreza približno 2300 litrom kurilnega olja, ki bi s prevozom stalo 2200 evrov. Razlika med cenama obeh energentov je vse manjša, pri čemer je kurjenje s peleti zamudnejše, ne nazadnje je treba polniti zalogovnik in vsaj enkrat tedensko čistiti kurišče.

Seveda se ne draži samo kurjava, ampak po efektu domin vse po vrsti. Dražji bencin in surovine pomenijo dražje izdelke in hrano. Meso in salame kupujem pri domačih kmetih, a v trgovini redko pustim manj kot 25 ali 30 evrov. In pri hrani ljubezen ne more prida pomagati – razen, da gre skozi želodec. Covid-19 nam ni samo zagrenil življenja, pač pa ga tudi močno zasolil.