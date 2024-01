Spletna križanka in sudoku Slovenskih novic (23. januar)

Vabljeni k reševanju naše nove elektronske križanke.

Nekaj namigov za lažje reševanje

Na pametnih napravah z zaslonom na dotik: za preprosto vnašanje tapnite na vprašanje. Samodejno se boste pomaknili na polje za vnos odgovora (horizontalno ali vertikalno).

Na osebnem ali prenosnem računalniku: z miško izberite ustrezno vprašanje ali kliknite na polje, kamor želite vpisati odgovor. Po polju se lahko premikate tudi z uporabo smernih tipk.

Če se zmotite, preprosto prepišete napačne vnose tako, da tapnete na ustrezno polje oziroma ponovno izberete ustrezno vprašanje.

Ko boste končali, izberite gumb Preveri križanko. V primeru vseh pravilnih odgovorov vam bomo čestitali, če ste ga kje polomili, pa se bodo vsi napačni vnosi izbrisali (pravilni bodo ostali vpisani).

Po novem imamo tudi sudoku

Sudoku je logična uganka, katere cilj je zapolniti kvadratno mrežo s števili od 1 do 9. Vsako število se lahko pojavi točno enkrat v vsakem stolpcu, vsaki vrstici in vsakem manjšem kvadratu velikosti 3 × 3. V mreži so nekatera števila že podana. Za rešitev uganke je potreben logičen razmislek in malo potrpežljivosti, pri težjih pa tudi nekoliko kombinatorike, oziroma poskušanja in vračanja.

Želimo vam veliko zabave!

Opomba: storitev je v obdobju preizkušanja, zato vas prosimo za povratne informacije. Vse predloge in pripombe naslovite na naš e-poštni naslov.