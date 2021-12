Zvezdniški praznični trend so pižame (FOTO)

Večina nas je božični večer in dan preživela v družinskem krogu za (pre)obloženo mizo, v soju nežne svetlobe prazničnih lučk z novoletnega drevesca pa smo trknili s kozarci. In čeprav se življenja zvezdnikov v mnogočem razlikujejo od vsakdana navadnih smrtnikov, je božič tisti dan v letu, ko smo si vendar vsi podobni.

Tudi zveneča imena zabavne industrije, predvsem tista z otroki, so namreč večinsko preživljala sveti večer v krogu najbližjih, četudi morda (vsaj nekateri) ob razkošnejše okrašenih smrečicah. »Srečen božič!« je čivknila bohotna starleta Kim Kardashian, praznično oblečena v verjetno naj oblačilo iztekajočega se leta 2021 – v pižamo.

Eva Longoria s sinkom v ujemajočih se pižamicah. FOTO: Osebni Arhiv

V ujemajočih se pižamicah pa tudi njeni štirje otroci North, Saint, Chicago in Psalm ter zvezdničini mama Kris in mlajša sestra Khloe s hčerko True. Podobno sta božični dan leno v ujemajočih se pižamah preživela Brooklyn Beckham z zaročenko Nicolo Peltz, a za božični večer se je Brooklyn vendar oblekel precej bolj svečano. Vselej elegantna Victoria Beckham namreč tudi iz družinske večerje naredi nekoliko glamurozen dogodek, zato so se vsi njeni otroci in mož David Beckham oblekli, kot da bi šli na obisk h kraljici.

Družina je v osrčju praznovanja božiča, sta prepričana Jessica Biel in Justin Timberlake, ki sta hollywoodski blišč na ta dan pustila za sabo in se s sinovoma Silasom in Phineasom odpravila na sprehod. »Hvaležna za svoje fante,« je sliko podpisala Jessica, podobno pa čuti tudi Eva Longoria, ki je s svojim triletnikom Santiagom v naročju – seveda sta bila v ujemajočih se pižamah – kar žarela. In čeprav neukročena pevka Miley Cyrus morda ni oseba, ki bi si jo pred oči priklicali ob misli na družinsko idilo, je vendar tudi ona preživljala božič v družinskem krogu, z mamo Trish in brati in sestrami. Ter, seveda, družinskima psoma. »Božič s Cyrusovimi. Uganite, kdo od nas ni zadet!«

Družinsko, a za mlajše cenzurirano je praznični konec tedna preživela manekenka Heidi Klum, ki se je s Tomom Kaulitzem, s katerim bosta februarja praznovala tretjo obletnico poroke, vedla, kot bi še vedno bila mladoporočenca. Zavita le v rjuho, ki je razkrila njen sloki hrbet in del zaobljene zadnjice, je svetu namreč dala vedeti, da sta z ljubljenimi večino vikenda preživela v postelji.

Heidi Klum se je ovila le v rjuho. FOTO: Osebni Arhiv

»Pojdiva nazaj v posteljo,« je čivknila ob zapeljivi fotki, v postelji pa je nato morda obdržala le Tomovo božično darilo – le zanjo narejeno božično rdeče-belo čepico.

Družine z otroki so bile večinoma doma, a zvezdniški parčki, ki svoje ljubezni še niso okronali s prihodom otroka, so si za minule praznike privoščili krajše oddihe, kje na toplem ali na snegu. Avstralski lepotec Liam Hemsworth si je z dekletom Gabriello Brooks privoščil bele praznike nekje na evropskih smučiščih, nasprotno pa je Rita Ora, ki je minule božične praznike najraje preživljala kje v snegu, snežne radosti letos zamenjala za toplo avstralsko sonce in drobne zlate bikinke.

Prav poseben je bil letošnji božični dan za Mariah Carey, ki je slavila milijardo prenosov svoje božične pesmi All I want for Christmas is You na glasbeni platformi spotify .

V deželo tam spodaj je namreč odšla z ljubimcem Taikom Waititijem, šepeče pa se celo, da bi jo znal režiser še do konca leta zasnubiti. Za topel božič se je odločila tudi Michelle Rodriguez, ki je uživala na peščenih plažah mehiškega Tuluma. Pri tem ji je družbo delala neznana blondinka, za katero pa se še ugiba, ali je igralkina prijateljica ali partnerica.