Zvezdnik je alkotest odločno in večkrat zavrnil ter vztrajal, da je spil le en martini

Justin Timberlake, ki je sredi svetovne glasbene turneje, je noč preživel v hladu jetniške celice v New Yorku. Po menda nekoliko pretiranem veseljačenju v hotelu je pevec sedel za volan. Po cesti je vijugal sem ter tja, ko je prevozil znak stop, pa so se za njim zableščale utripajoče modre in rdeče luči policijskega avtomobila.

»Bil je v okajenem stanju. Aretirali smo ga, popisali in zadržali čez noč,« so zapisali v policijsko poročilo. Sodnik ga je naslednje jutro po krajšem zaslišanju izpustil na prostost brez varščine, a se bo moral 26. julija vrniti na sodišče in se zagovarjati zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Njegova trenutna svetovna turneja z najnovejšim albumom Everything I Thought It Was je prva po dobrih petih letih.

Pred enim letom se je Justin kot gost TV-oddaje pri Oprah Winfrey razgovoril o čezmernem popivanju, a da mu je življenje uspelo spraviti v red, ko so mu v boju z odvisnostjo pomagali strokovnjaki. No, zdaj se mu je očitno zataknilo. Policist, ki je pevca ustavil, je opazil njegove steklene in pordele oči ter zaznal vonj po alkoholu. Justinu se je zapletal jezik, v hoji po ravni črti ni bil prepričljiv. Toda alkotest je odločno in večkrat zavrnil ter vztrajal, da je spil le en martini. Prav njegova odločitev, da ne bo pihal, je po oceni njegovega odvetnika tudi razlog, da so ga ovadili.

Zagovarjati se bo moral zaradi vožnje pod vplivom alkohola. FOTO: Afp

Aretacija zaradi vožnje pod vplivom alkohola je bila za Justina prvi šok večera. Drugi pa, da se mlademu policistu, ki ga je ustavil, menda niti sanjalo ni, kdo je za volanom. Ko se je glasbenik namreč ustavil ob robu ceste, naj bi zamomljal, da mu bo to uničilo turnejo. »Kakšno turnejo?« ga je vprašal policist.