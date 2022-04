Zvezdnica si je omislila mentorja za menopavzo, hormoni so podivjali

Neusmiljeno se približuje petdesetici. Toda niso gubice, manj napeta koža ter izgubljanje mišičnega tonusa tisto, kar Gwyneth Paltrow z naraščanjem let nekoliko skrbi. Z neizbežnostjo staranja se je hollywoodska zvezdnica, ki se minulo desetletje sicer bolj kot igri posveča življenjskim modrostim, sprijaznila.

Menopavzi želi odvzeti negativen predznak, saj veliko njenih prijateljic tudi v tem obdobju živi polno in strastno življenje. FOTO: Osebni Arhiv

»V svoja 20. ali 30. leta se nikakor ne bi želela vrniti. Danes se poznam in sem si všeč, hvaležna sem za modrost, ki pride z leti,« pravi vitalna svetlolaska, ki jo bolj kot vidni znaki zrelih let skrbi, kako se bo spopadla z izzivi in viharji, ki jih prinaša menopavza. Sploh če pomisli, da se ji že zdaj, ko je z obema nogama zakorakala v predmenopavzo, včasih zazdi, da je na divji vožnji, na kateri nima nikakršnega – ali pa le malo – nadzora.

»Poskušam se spraviti v najboljšo telesno formo in nato ugotoviti, kako naprej,« se pripravlja na vrtinčasto hormonsko obdobje, skozi katero pa ne bo potovala sama. Ne, odločila si je poiskati pomoč »mentorja za menopavzo«, ki ji bo pomagal skozi prihajajoče izzive in stiske.

Ni je sram

V poznih štiridesetih letih je začela čutiti, kako se v njej, v njenem telesu, marsikaj spreminja. V trenutku ji, kot strela z jasnega, začne srce divje utripati. V drugem občuti tako skrajna čustva, kot jih še nikoli prej ni.

49 je stara zvezdnica.

»Če me kdo vpraša, sem globoko v predmenopavznem obdobju. Čustev nimam pod nadzorom. Včasih, ko grem spat, ne utonem v spanec, temveč mi začne srce divjati,« se je odprla in podčrtala, da še kako dobro ve, kakšno moč imajo nad osebo lahko hormoni.

»Včasih imam občutek, da visim na koncu niti in me divje premetava naokoli.« Zato je že zdaj poskrbela, da je v rednih stikih tako s svojim zdravnikom kot z »zdravstvenim strokovnjakom«, ki ji pomagata pri izbiri ustreznih dodatkov iz zelišč ter najrazličnejših rastlinskih izvlečkov, ki bi te njene viharje nekoliko umirili. »Več kot pomembni pa sta tudi pravilna prehrana in telesna vadba. Večkrat na teden grem hodit, izvajam vaje za moč, savnam se. Tako se spopadam s tem obdobjem in se pripravljam za naslednje.«

Poznam ogromno žensk, ki se tudi v obdobju menopavze počutijo odlično, so videti odlično in imajo odlično spolno življenje.

To bo, po zvezdničini oceni, še zahtevnejše, zato se je odločila, da tedaj ne bo imela stalno na dosegu roke le pomoči in nasvetov zdravnika, ampak tudi mentorja za menopavzo. »Menopavzi moramo dati boljši sloves, o njej drugače razmišljati. O njej ženske še vedno ne govorimo, se je celo sramujemo. A poznam ogromno žensk, ki se tudi v tem času počutijo odlično, so videti odlično in imajo odlično spolno življenje.«