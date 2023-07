Znani pevec je nadlegoval stevardeso in ugriznil policista

Lee Ryan, britanski pevec in član fantovske glasbene zasedbe Blue, bi se moral letal ogibati v velikem loku. Nad njim namreč še vedno visita obtožbi verbalnega, rasistično obarvanega napada na stevardeso med lanskim poletom iz Glasgowa v London in telesnega obračuna s policajem, ko se je zdaj na krovu letala spet zapletel v spor, ki se je končal s telesnimi poškodbami. Le da v tem primeru pevec ni bil v vlogi napadalca, temveč je bil tarča moškega sopotnika, ki mu je kri zavrela ob Ryanovem neuvidevnem vedenju. Na sedež si je namreč drznil dati noge.

V roku enega leta se je pevčevo že drugo potovanje z letalom končalo precej slabo.

Ryan je minulo soboto s preostalo trojico glasbenih kolegov iz njihove skupine Blue, s katero so leta 2011 zastopali angleške barve na Evroviziji, letel iz Gruzije v Istanbul. A namesto mirnega poleta je doživel skrajno turbulentnega, kar pa ni imelo nikakršne zveze z vremenom, temveč z zavrelo krvjo sopotnika. »Med poletom je Ryana fizično napadel sopotnik. Pred njim se je sicer branil, ščitili so ga tudi njegovi glasbeni prijatelji, a tudi ko je letalo že pristalo, se možakar še ni pomiril. Ryana je porinil po stopnicah iz letala, ob čemer si je poškodoval nogo,« je band podal uradno izjavo in še dodal, da se je incident zgodil, ker je Ryan na letalski sedež iztegnil noge. »To je očitno nekulturno, česar pa Ryan ni vedel in se je, ko so ga na to opozorili, tudi opravičil.«

Fantje so leta 2011 na Evroviziji zastopali Veliko Britanijo. FOTO: Osebni Arhiv

Po tokratnem letalskem incidentu glasbenik ni imel težav s predstavniki oblasti. Moral je zgolj podati uradno izjavo: »Ni bil ne pridržan, ne aretiran ali česa obtožen, lahko smo nadaljevali potovanje.« A lansko poletje ni imel te sreče, saj so ga aretirali zaradi pijanskega verbalnega napada na stevardeso. Še preden je letalo vzletelo, je menda popil celo steklenico portovca, očitno že precej pijanemu pevcu pa stevardesa med poletom ni več želela postreči z alkoholom, česar Lee ni sprejel najboljše. Vznejevoljen se ni hotel vrniti na svoj sedež, stevardesi Leah Gordon je govoril, da je »čokoladni piškotek in da si želi njunih čokoladnih otrok«, in jo še precej grobo zagrabil za zapestje. Po pristanku ga je policija zaradi tega želela prijeti, v odgovor pa se je nanje usul plaz psovk, revskal je na vsenaokoli, enega od policajev pa je menda celo ugriznil.

Lani je obtožbe napada in verbalne zlorabe zvezdnik sprva sicer zavrnil, nato pa je januarja pred sodnikom obrnil ploščo in vse priznal. A s tem pevčeva sodna saga še nikakor ni bila končana, saj je pretekli mesec vložil pritožbo, češ da želi umakniti svoje priznanje, vse drugo namreč ne bi bilo pravično. Njegov tedanji zagovornik naj namreč ne bi opravljal svojega dela, dal mu je slab odvetniški nasvet, naj sprejme krivdo, saj da bo vse tako in tako šlo brez posledic mimo. Dobil naj bi občutek, da druge možnosti, kot je priznanje krivde, sploh nima. Njegova nova odvetnica Keima Payton pa je, ko je poskušala prepričati sodišče, naj mu dovoli umik priznanja krivde, še razkrila, da ima njen varovanec motnjo avtističnega spektra. Zaradi tega naj bi le zelo počasi procesiral vse informacije, zaradi česar lahko vsaj sprva stvari narobe razume. Vse to je sodišče prepričalo, da je Lee lahko umaknil priznanje krivde. Razglasil se je za nedolžnega in je pripravljen na sojenje. Ali bo do tega tudi v resnici prišlo, pa bo sodnik na novem zaslišanju pretehtal v tem mesecu.

Pevec nima zgolj oboževalcev. FOTO: Wikipedia/sry85