Želele mirno pevko, dobile metalce

Oboževalke soul pevke Celeste, ki so nedavno prepotovale 160 kilometrov od Liverpoola do Birminghama, da bi jo videle v živo, so bile, milo rečeno, presenečene, ko so ugotovile, da so kupile vstopnice za istoimensko francosko metal skupino.

Peterica prijateljic je mislila, da bodo videle in slišale Celeste Epiphany Waite, britansko-jamajško umetnico z žametnim glasom, ki črpa navdih iz glasbe Arethe Franklin in Elle Fitzgerald, ko pa so prišle v koncertno dvorano The Asylum, so jim francoski avantgardni metalci CELESTE (po navadi se podpisujejo z velikimi tiskanimi črkami) skoraj stalili obraz s svojo eksplozivno mešanico black metala, sludgea in post-hardcora.

Britansko-jamajška pevka Celeste slovi po eteričnem glasu in umirjeni soulovsko-jazzovski glasbi. FOTO: Profimedia

A po prvotnem šoku so dame v štiridesetih letih, ki so v Birminghamu rezervirale tudi hotel, saj so nameravale prežurati vso noč, ostale v družbi lokalnih metalcev skoraj do konca koncerta in navdušeno ploskale po vsakem odigranem komadu, nakar so se odpravile zabavat v mesto.

Eden od udeležencev koncerta z imenom Alex se je z Liverpoolčankami spoprijateljil in pripetljaj objavil na družbenem omrežju X. »Do danes zvečer nisem vedel, da obstaja popularna pevka Celeste. Do danes zvečer pet prečudovitih žensk iz Liverpoola ni vedelo, da obstaja francoska avantgardna post-hard core post-black metal skupina, imenovana CELESTE. Na njihovo smolo jaz nisem bil na napačnem koncertu. Opisal sem jim zvok skupine in dodal, da jim morda ne bo všeč, a so ostale skoraj do konca ter glasno ploskale in navijale,« je zapisal Alex, čigar objava je doslej doživela že 2143 ponovnih objav in več kot dva milijona ogledov, zgodbica pa se je znašla tudi v vodilnih britanskih časopisih, kot sta Independent in Daily Mail.

Celeste in CELESTE

Tridesetletna pevka Celeste je zaslovela na prelomu tega desetletja, ko je domov odnesla nagrado brit za vzhajajočo zvezdo leta 2020, prav tako je bila istega leta imenovana za prvo prebojno izvajalko na pretočni platformi BBC sounds, kjer se je po priljubljenosti kosala z Adele, Ellie Goulding in ameriško sestrsko rock skupino Haim. Njene skladbe, kot so Strange, A Little Love in Stop This Flame, razvajajo ušesa z njenim prijetnim vokalom in glasbeno spremljavo, ki črpa iz soula, R&B-ja in jazza. Njena pesem Strange ima na pretočni platformi Spotify že več kot 197 milijonov predvajanj, medtem ko imajo najbolj predvajane pesmi istoimenske francoske metal skupine okoli pol milijona poslušanj.

Francoski avantgardni post-black metalci CELESTE FOTO: Nuclear Blast

2,1 milijona ogledov je že imela objava na X.

Skupina CELESTE, ki jo sestavljajo Johan Girardeau, Guillaume Rieth, Antoine Royer in Sébastien Ducotté, je leta 2005 zrasla iz bogate lyonske hard core punk scene in skozi leta razvijala svoj zvok. Njihovi albumi in nastopi v živo, ki jih spremlja minimalistična osvetlitev, popestrena z rdečimi naglavnimi svetilkami v temi, so navdušili številne metal kritike, ki jih uvrščajo med vodilne predstavnike t. i. francoske avantgardne black metal scene.

Na zabavni dogodek so se na facebooku odzvali tudi omenjeni francoski metalci: »Pravkar smo se vrnili z enomesečne turneje in imamo nekaj dni počitka, preden odletimo v Armenijo, Gruzijo in na Japonsko. Mimogrede, nismo prepričani, ali ste slišali najnovejšo novico, ampak postajamo 'skoraj' viralni. Ali menite, da svet nekega dne potrebuje križanec CELESTE x Celeste? Kaj menite?«

Francoska skupina CELESTE je znana po eksplozivni glasbi in minimalističnih svetlobnih učinkih. Lani so nastopili tudi v ljubljanski Menzi pri koritu. FOTO: Staš Ivanc

A to še ni vse: izkazalo se je, da dekleta iz Liverpoola niso bile edine dame, ki so naredile to napako. V komentarjih na izvirno objavo na omrežju X se da prebrati, da se je prav na tem koncertu to zgodilo še štirim prijateljicam iz Manchestra. Kakor je zapisala ena izmed njih, je bilo vse skupaj precej zabavno: »Izkazalo se je, da nocoj ne igra Celeste. To so CELESTE ... francoska metal skupina. Ne morem verjeti. Resnično se nisem nehala smejati.«