Zaradi petokrake zvezde na koncertu ga hočejo Hrvati izgnati, oglasil se je menedžer (VIDEO)

Hrvaška se trese zaradi afera Jugoslavija. Pravi vihar je namreč nastal po nastopu skupine Bijelo Dugme v Splitu, ko se je na platnu ob pesmi Pljuni i pjevaj moja Jugoslavija vrtela zastava nekdanje skupne države. Sledili so ostri odzivi tako hrvaških veteranskih združenj kot tudi vladajočega Domovinskega gibanja, med drugim pa so zahtevali izgon pevca Alena Islamovića iz Hrvaške.

Zdaj pa se je oglasil tudi menedžer skupine Bijelo dugme, ki pravi, da pesem redno izvajajo na koncertih in da ni žaljiva. Adis Gojak trdi, da v pesmi ni nič žaljivega. »Celoten dizajn njenega nastopa za našo turnejo je naredilo zagrebško podjetje. Mogoče koga motijo ​​simboli Jugoslavije. To pesem pojejo povsod na Hrvaškem. Pred dnevi smo nastopili v Pulju. V Splitu so jo vsi peli, bilo je 15 tisoč ljudi. Alenova žena je iz Hrvaške, prav tako oče Gorana Bregovića, ki je avtor te kontroverzne pesmi. Nastala je v Splitu, Goran pa jo je napisal v očetovem stanovanju,« navaja Nova.rs.

Opozoril je še, da je Alen Islamović hrvaški državljan in ga ni mogoče izgnati iz države.

Islamović poudarja, da je le delavec pri Bregoviću

Alen Islamović, ki je bil rojen v Bosni in Hercegovini ter že več let živi na Hrvaškem, je za Klix.ba dejal, da niso želeli nikogar provocirati. Izpostavil je, da so pesem izvajali že večkrat in da gre za parodijo na stare čase. Glede prikazovanja zastave pa je dejal, da ne ve, kaj vihra za njim, in da je za to skrbelo podjetje iz Zagreba. Islamović je še poudaril, da da je on samo »delavec pevec v podjetju Bijelo dugme, katerega direktor je gospod Goran Bregović«. Dodal je, da zaradi nastopa prejema tudi grožnje.