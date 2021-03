Zaradi pandemije po moškega na splet

Kako si kaj, seksi stvarca?

Še pred nekaj desetletji so spletni zmenki veljali za ukrep obupancev, ki si partnerja niso znali poiskati drugače, danes pa se je zgodba popolnoma obrnila. Spletne zmenkarije spremljajo uspešni, samozavestni in čedni posamezniki, ki ob hitrem načinu življenja nimajo dovolj časa in priložnosti spoznati primernih kandidatov za zvezo v živo. Po tovrstnih orodjih množično segajo tudi zvezdniki, če gre verjeti govoricam, celo prelestna, lepotica, ki je burila moško domišljijo v vlogi zmajeve kraljice v Igri prestolov. Uporabila naj bi zmenkarsko aplikacijo Raya, ki je namenjena le slavnim in bogatim. »Zmenki so zaradi epidemije precej oteženi in nekaj prijateljev jo je prepričalo, naj preizkusi Rayo. Strinjala se je, da bo dala možnost temu načinu spoznavanja,« je medijem razkril vir blizu zvezdnici. A 34-letnica z izkušnjo ni bila zadovoljna in je, je dodal vir, pred kratkim izbrisala profil.Bralci revije AskMen so Clarkovo leta 2014 razglasili za najbolj poželenja vredno žensko na svetu, revija Esquire pa jo je leta 2015 razglasila za najbolj seksi. Kljub nedvomnemu zanimanju, ki ga vzbuja pri moških, njeno ljubezensko življenje še ni dobilo kril. Pripisovali so ji romanco s čednim soigralcemin igralcem, tudi z režiserjem. Ker ji je zadnji leta 2019 nenadoma prenehal slediti na instagramu, se je začelo govoriti, da sta se razšla. Od takrat naj bi bila igralka samska.Clarkova še zdaleč ni edina, ki je za iskanje partnerja uporabila sodobno tehnologijo. Izkušnjo s spletnimi zmenki ali aplikacijami ima kup zvezdnic, med njimi markantna. K tovrstnemu iskanju moškega jo je spodbudila njena prijateljica, ki ji je tudi pomagala namestiti aplikacijo. »Začelo me je zanimati in prosila sem jo, naj mi pokaže, kako to gre,« je v oddaji Ellen povedala 45-letna zvezdnica, ki je trenutno mama samohranilka. Takšno iskanje partnerja pa je ni prepričalo. »Moraš si dopisovati in takrat se začne flirtanje, ki je precej nerodno, saj se ne poznaš. Moški se trudijo biti simpatični, a govorijo čudaške stvari kot: 'Kako si kaj, seksi stvarca?' In to je res neprijetno,« se je pritožila. »Zato sem še vedno samska. Veliko bolj mi je všeč, da se rodi ljubezen s starim prijateljem ali da ti nekdo nekoga predstavi. V tem pogledu sem staromodna,« je priznala.S spletnimi zmenkarijami je bila zadovoljnejša usodna zapeljivka iz filma Prvinski nagon. Triinšestdesetletnica je uporabljala aplikacijo Bumble in se soočila s težavo, ki jo imajo lahko samo zvezdniki. »Vpisala sem se na Bumble, a so mi zaprli račun. Nekaj uporabnikov me je namreč prijavilo, češ da to prav gotovo ne morem biti jaz,« je sporočila na Twitterju ter javno prosila administratorje, naj ji obnovijo račun. Na Bumblu so se zvezdnici opravičili in odpravili blokado.Da uporablja aplikacijo za zmenke, je septembra lani priznala še ena privlačna in uspešna igralka, 46-letna. »Na aplikacijo sem se vrnila med ogledom serije Bridgerton,« je priznala dvema igralcema priljubljene Netflixove nadaljevanke. Povedala je še, da je bil to zanjo velik korak, saj je v minulih letih nad tem, da bo kdaj našla pravo ljubezen, že obupala.Na spletu je partnerja nekaj časa iskala celo članica najslavnejše družine na svetu. Šestintridesetletnica se je za tovrstne zmenke odločila po koncu razmerja s košarkarjem iz lige NBAleta 2016. Profil na spletni strani OKCupid ji je odprla prijateljica, vse skupaj pa je bila bolj šala kot kaj drugega.Raya, ki naj bi jo uporabila Clarkova, je razočarala pevko. Ko je spoznala nekoga in izbrisala svoj profil ter se nato, ko se ni izšlo, znova želela vrniti na aplikacijo, tega ni mogla storiti, ker ni dovoljeno, da bi član ustvaril profil več kot enkrat. »Veste kaj? V redu je. Ne potrebujem je, ker mislim, da moram tako ali tako trenutno biti nekaj časa samska,« se je tolažila 28-letnica. Po burni romanci zje zvezdnica zdaj znova samska, ali se ji je tokrat uspelo vrniti na Rayo, pa ni znano.je, da išče ljubezen po spletu, razkrila kar v videu za pesem Infinity. Posnetek kaže divo, ki na kavču sproščeno brska po spletni strani match.com. Na splet se je zatekla, preden je leta 2016 začela hoditi zse je v lov na partnerja podala na priljubljenem Tinderju. V televizijskem intervjuju je priznala, da je profil res njen, aplikacijo pa je vključila tudi v svoj video za pesem Sparks. »Začelo se je kot šala. Prijateljice sem prosila, naj mi razložijo, kako zadeva deluje, saj me je to neznansko zanimalo,« je dejala. »V življenju sem imela vedno resne fante. Vedno sem srečevala ljudi v službi in nikoli nisem bila na slepem zmenku,« je priznala 33-letnica, ki je danes poročena z glasbenikom