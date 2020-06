Zanika, da bi žalil zvezdnico

REUTERS PICTURES Ryderjeva režiserju ni zamerila, pravi, da sta trenutno v dobrih odnosih. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

let je star Francis Ford Coppola.

Režiser naj bi k žalitvam ščuval tudi Wynonine soigralce.

Nepozabni, s tremi oskarji ovenčani film Drakula iz leta 1992, v katerem so zaigrali hollywoodski težkokategornikter nič manj briljantnain, se je v teh dneh znova znašel v ospredju, tokrat zaradi domnevnega dogajanja v zakulisju snemanja.Afero je sprožila Ryderjeva, ki trdi, da so jo soigralci na setu žalili. Kot je v intervjuju povedala 48-letnica, naj bi režiser filmazahteval, naj jo njeni soigralci obkladajo z žaljivimi komentarji, da bi jo spravil v jok. Reeves in Hopkins naj bi zavrnila sodelovanje. Coppola na drugi strani trdi, da se stvari niso odvile tako, kot pripoveduje Winona, priznal pa je, da je naročil, naj v vlogi Drakule zašepeta zvezdnici na uho grozne in hudobne reči.»Ne vem, kaj ji je rekel, je pa takšna improvizacija nekaj običajnega v filmskem svetu,« je 81-letnik povedal reviji People. Dodal je še, da ne kriči in ne žali niti v zasebnem življenju, kaj šele da bi kaj takšnega počel v poklicnem. Ryderjeva ga je sicer v intervjuju obtožila, da je v nekem trenutku, da bi jo spravil v solze, zakričal nanjo: »Ti kurba!« Kljub tej izkušnji pa naj bi bila z režiserjem v dobrih odnosih.Winona je v Drakuli zaigrala v dveh vlogah. Igrala je ženo lika Jonathana, odvetnika, ki odpotuje v Transilvanijo k bodoči stranki, grofu Drakuli, pa tudi ženo Drakule, ki je v 15. stoletju naredila samomor, ker je bila prepričana, da je njen mož mrtev. Ko se nesmrtni Drakula znova pojavi v njenem življenju, oživijo romantična čustva iz prejšnjega življenja. V vlogi odvetnika je nastopil Reeves, Hopkinsu pa je pripadla stranska vloga profesorja Van Helsinga, poznavalca in raziskovalca okultnega. Film je prejel tri oskarje, za masko, kostume in zvok, in zaslužil 250 milijonov dolarjev. Pesem iz filma, Love Song for a Vampire, ki jo je napisala in izvajala, je postala svetovna uspešnica.Da je Coppola sploh začel razmišljati o snemanju Drakule, naj bi bila prav zasluga Winone Ryder, ki je režiserja seznanila s scenarijem. Coppola jo je bil pripravljen sprejeti, saj je želel z njo zgladiti spor zaradi snemanja tretjega dela Botra. Igralka se je namreč tik pred začetkom odločila, da ne bo nastopila v vlogi, ki jo je nato odigrala režiserjeva hči