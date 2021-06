Russell Crowe načrtuje Aussiewood

Avstralija se je s strogimi ukrepi odločno ubranila novega koronavirusa, ugodne razmere tam spodaj pa so pritegnile tudi številne filmske ekipe. Novo poslovno priložnost je uzrl tudi Russell Crowe, ki načrtuje postavitev velikega filmskega studia prav blizu svojega doma v mestu Coffs Harbour v Novem Južnem Walesu, 500 kilometrov od Sydneyja. Gradnja prihodnje leto Zvezdnik novozelandsko-avstralskega rodu je pojasnil, da je že dolgo razmišljal, kako bi lahko svoje delo približal domu; med izjemno bogato in naporno igralsko kariero je venomer moral potovati v ZDA ali Veliko Britanijo ter se prilagajati producentskim zahtevam, zdaj, ugotavlja 57-letni zvezdnik, je napočil čas, da se delo približa njemu. Kdo vse se mu bo pridružil pri projektu oziroma ali je sploh že zbral vlagatelje, ni znano, menda pa načrtuje naložbo v vrednosti 278 milijonov evrov; neuradno naj bi sklenil posel s producentom Keithom Rodgerjem, s katerim je že večkrat sodeloval, a partnerjev bo imel nedvomno več, ocenjujejo poznavalci. Novozelandsko-avstralski zvezdnik, ki si je za vlogo v Gladiatorju prislužil oskarja, s preostalimi vlogami v uspešnicah, kot so Čudoviti um, LA zaupno, Cinderella Man: legenda o boksarju, nedavno pa še seriji Najglasnejši glas, kjer je upodobil razvpitega prvega moža Foxa Rogerja Ailesa, pa se je prav tako okitil z laskavimi nominacijami in priznanji, načrtuje gradnjo že prihodnje leto, nov studio pa naj bi stal na zemljišču hotelskega kompleksa Pacific-Bay Resort, kjer bo omogočeno tudi bivanje za vso snemalno ekipo. »To ni le priložnost zame, ampak tudi za nova delovna mesta na tem območju, odskočna deska za številne neuveljavljene igralce in ustvarjalce,« pojasnjuje oskarjevec, ki želi filmske soje žarometov upravičeno preusmeriti v svojo domovino.



Železo se kuje, ko je vroče, zato je zdaj pravi čas, da Avstralija dobi svoj hollywood – Aussiewood, kot ji zadnje čase pravijo že mnogi, ne nazadnje so se v minulem letu tam spodaj poleg Crowa mudila sama velika imena, od Nicole Kidman, Melisse McCarthy, Julie Roberts, Georgea Clooneyja in Toma Hanksa, veliki Ron Howard pa tam snema film o 13 dečkih, ki so bili na Tajskem 18 dni ujeti v jami, v glavnih vlogah pa nastopajo Viggo Mortensen, Colin Farrell in Joel Edgerton. Avstralija tako postaja ena najbolj priljubljenih in varnih lokacij za snemanje, povpraševanje za tamkajšnja prizorišča se je namreč v lanskem letu povečalo za kar 215 odstotkov.

