Podjetna Meg Ryan

Nekoč junakinja skoraj vsake uspešne romantične komedije Meg Ryan že leta redko stopi pred filmsko kamero. Denar si slavna igralka služi na druge načine, kot kaže, pa ima tudi odličen čut za nepremičninske posle. Pred letom in pol je tako kupila čudovito posestvo z vilo v Santa Barbari, ki jo je popolnoma prenovila.

Igralka je notranjost vile prenovila z izjemnim občutkom za lepoto.

A namesto da bi zaživela v sanjsko lepem domu, ga je zdaj prodala, in to z 8-milijonskim dolarskim dobičkom. Od 13 milijonov dolarjev (11,2 milijona evrov), kolikor jih ima po novem v žepu, bo morala seveda odšteti še stroške prenove, ki niso zanemarljivi, saj je s pomočjo arhitektov ustvarila čudovito, klasično, a hkrati moderno bivališče, ki je prava paša za oči.

Vila ima tri spalnice ter tri kopalnice in pol, zunanji kamin in bazen, njena največja prednost pa je lokacija – ponuja namreč izjemen razgled na hribe. Vilo obdajata park s starodavnimi hrasti in vrt z organskim sadjem in zelenjavo.