Zadnji božič Bidnovih v Beli hiši: 83 drevesc in 165.075 lučk

V znameniti Beli hiši, kjer domuje ameriški predsednik Joe Biden z družino, je že pravo praznično vzdušje. Zanj je poskrbela predsednikova soproga Jill. Ker se bo morala že čez dober mesec od tam posloviti, saj bo hišo zasedel Donald Trump, je tokrat še zadnjič razkrila svoje božično okrasje. To je res spektakularno.

Leta 2018 je zaradi krvavo rdečih drevesc odmevala praznična okrasitev Melanie Trump.

»Za naju z Joejem so to zadnji prazniki v Beli hiši,« je poudarila Bidnova na prireditvi s pripadniki nacionalne garde in njihovimi družinami, ki so lahko prvi občudovali okraske. Prisotni so bili tudi prostovoljci, ki so kot običajno pomagali pri okraševanju; letos se jih je kar 300 trudilo ves teden.

20 kilogramov bele čokolade

»V čast nam je bilo služiti vam. Naj bo naš narod blagoslovljen z mirom in svetlobo v tem prazničnem času,« je dejala Jill Biden. Na dogodku moža Joeja ni bilo, saj je na obisku v Angoli v Afriki. Letošnja tema okrasitve je Čas miru in svetlobe.

Bela hiša iz medenjakov

Po hiši je tako razstavljenih 83 božičnih drevesc, 3000 metrov trakov, 28.000 okrasnih elementov in 165.075 lučk. Osvetljen vrtiljak prikazuje imena vseh držav in ozemelj. Replika Bele hiše iz medenjakov je narejena iz 20 kilogramov čokolade in 23 kilogramov glazure.

Pri ameriškem predsedniku je že praznično vzdušje.

Za oblikovanje božičnih okraskov je tradicionalno pristojna soproga aktualnega predsednika. Medtem ko se Jill Biden opira na klasično, praznično toplino in kičasto razkošje, je njena predhodnica Melania Trump poskrbela za razburjenje z minimalističnimi in včasih samosvojimi oblikami. Leta 2018 je denimo njena praznična okrasitev odmevala zaradi krvavo rdečih drevesc. Izbiro so komentatorji na družbenih omrežjih takrat povezali celo s krogi v peklu. »Melania nam je pripravila peklenski božič,« je zapisala uporabnica omrežja X.