Will Smith se kesa

Letošnja, 94. podelitev oskarjev bo ostala v spominu predvsem po incidentu, ki ga je sprožil komik Chris Rock pred najavo nominirancev za oskarje za dokumentarne filme, ko se je pošalil na račun soproge igralca Willa Smitha Jade. Smith je stopil na oder in Rocku primazal klofuto.

Smithova klofuta. FOTO: Brian Snyder, Reuters

Komik je bil šokiran, Smith pa je nanj še zakričal, naj ne izgovarja ženinega imena. Rock mu je odvrnil, da bo to storil in dodal, da je bil to največji trenutek v zgodovini oskarjev. Smith se je že na sami podelitvi opravičil akademiji in vsem zbranim za nespodobno vedenje. Pri tem pa ni imenoval Rocka in protagonist incidenta je tako ostal brez opravičila. Smith se je danes le oglasil na instagramu in pojasnil situacijo.

»Moje vedenje na sinočnjih oskarjih je bilo nesprejemljivo in neopravičljivo. Šale na moj račun so del mojega dela, a šala o Jadinem zdravstvenem stanju se mi je zdela prehuda, zato sem se odzval tako čustveno. Sram me je in moje dejanje ne kaže tega, kakšen moški si želim biti. V svetu ljubezni in prijaznosti ni prostora za nasilje,« je med drugim dejal.