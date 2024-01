Vučić se je za srečanje z Ursulo von der Leyen posebej pripravil. To je namreč spil

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v Davosu na Svetovnem gospodarskem forumu, kjer veliko časa preživi ob uporabi družbenih omrežij.

Včeraj je užival na snegu in se sledilcem pohvalil, da je izdelal snežaka, za katerega pravi, da je najlepši v Švici, danes pa kot pravi Influencer na družbenih omrežjih objavlja fotografije iz restavracij.

»Po sinočnjem raclettu, namesto kosila, metin čaj in psihična priprava na srečanje z Ursulo von der Leyen,« je ob objavi na Instagramu zapisal Vučić.

Nekateri so bili nad to objavo tako navdušeni, da so zapisali: »Čestitam vam, gospod predsednik«. »'Mreža 'botov' je v Srbiji močna«, »Moč energije, ki jo ima predsednik, spreminja nas in hladnokrvne Evropejce. Stvari nam gredo v prid. Bravo predsednik, Bog te varuj. Srečno nazaj v našo najlepšo Srbijo. Živite zdravi in ​​veseli.«

Odličen pogovor

Vučić je po srečanju s predsednico Evropske komisije preko družbenih omrežij s sledilci delil spodnji zapis:

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije na 54. letnem srečanju Svetovnega gospodarskega foruma. FOTO: Pool Via Reuters

»Odličen in pomemben pogovor o geopolitičnih izzivih in strateško pomembnih vprašanjih za Srbijo, s poudarkom na načrtih za izvajanje načrta rasti EU za Zahodni Balkan, ki naj bi okrepil in zbližal naša gospodarstva in družbe,« je zapisal srbski predsednik, poroča 24sata.hr.