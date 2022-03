Ves svet je čakal opravičilo: Šala o Jadinem zdravju je bila zame preveč, sram me je

Will Smith se je le opravičil Chrisu Rocku, ker mu je prisolil klofuto na podelitvi oskarjev. Smith je na instagramu zapisal, da je bilo njegovo vedenje na podelitvi nagrad 'nesprejemljivo in neoprostljivo'. »Rad bi se javno opravičil, Chris. Bil sem preobremenjen in sem se motil.«

Rock se je obregnil ob Smithovo soprogo Jado zaradi njene plešavosti. Primerjal jo je z G. I. Jane, filmskim likom, ki ga je igrala po glavi obrita Demi Moore. »Jada, ljubim te. G. I., drugo nadaljevanje, komaj čakam, da vidim,« je dejal Rock. A njegova šala je bila za Willa preveč boleča, zato je stopil na oder med prenosom v živo in udaril Rocka v obraz.

Manj kot uro pozneje je Smith prejel nagrado za najboljšega igralca za vlogo v filmu Kralj Richard. »Šale o meni so del službe, a šale o Jadinem zdravju so bile zame preveč in sem se čustveno odzval. Sram me je in moje dejanje ne kaže moškega, kot sem želel biti,« je dejal Smith.

Bo ostal brez oskarja?

Pred tem je 9900-članska Akademija za filmsko umetnost in znanost obsodila Smithovo dejanje. »Uradno smo začeli preiskavo incidenta in bomo preiskali nadaljnja dejanja in posledice v skladu z našo politiko, standardi ravnanja in kalifornijsko zakonodajo.« Kršitve pravil lahko povzročijo suspenzijo ali izključitev z akademije, preklic nagrade ali suspenz za prihodnje nagrade.

SAG-AFTRA, sindikat, ki zastopa igralce, je Smithovo dejanje označil za nesprejemljivo in sporočil, da je bil v stiku z akademijo in televizijo ABC, da bi zagotovil, da bo njegovo vedenje ustrezno obravnavano.