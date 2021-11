V zakonu z Bieberjem vztraja zaradi mame

Njuna romanca je bila vrtoglava. Videvati sta se začela junija 2018, mesec pozneje sta bila zaročena, septembra pa sta si Justin Bieber in Hailey Baldwin že izmenjala poročne zaobljube. A kljub norosti mlade ljubezni in nebrzdane strasti je Justin nato priznal, da je bilo prvo leto zakona težka preizkušnja, predvsem zaradi pomanjkanja zaupanja, kar pa sta uspešno premagala s pogovorom. Toda četudi sta svetu kazala obraz zaljubljencev in je pevec izbranki pogosto tudi v javnosti izkazoval naklonjenost, so letos z vso silo udarile govorice, da med njima močno škripa. Sploh posnetek iz letošnjega poletja, na katerem je videti, kot da Justin na Hailey besno vpije in z rokami divje gestikulira, zaradi česar je lepotica (domnevno objokane) oči skrila za sončna očala, je njuno zakonsko idilo postavil na laž. »Ogromno je zgodbic, ki krožijo o naju, tudi da Justin z menoj ravna slabo, a resnica je ravno nasprotna. Te zgodbe ne bi mogle biti bolj oddaljene od resnice,« se je Hailey Justinu, njuni ljubezni in zakonu septembra postavila v bran. »Srečna sem, da sem z nekom, ki je do mene spoštljiv in ljubeč.« A je zdaj priznala, da vse ni bilo rožnato in bi, če ne bi bilo modrih besed njene mame, čez zakon morda že naredila križ.

Sva mladi osebi, ki se sproti učita, kakšno je skupno življenje. Ne bom se pretvarjala, da je vse čarobno.

Ne bo obupala

Kanadski najstniški idol je v preteklosti priznal, da ga je prezgodnja slava pri le 13 letih sprva pošteno spodnesla in da se je pozneje spopadal z depresijo. Prav zvezdnikovi občutki brezkrajnega obupa, ki naj bi ga najmočneje udarili po poroki, ko se mu je življenje začelo sestavljati in umirjati, pa so bili tisti, zaradi katerih se je Hailey zazdelo, da ne zmore več. In se je v najhujših trenutkih v solzah obrnila na mamo. »Večkrat sem jo poklicala. Še posebno živo pa se spomnim telefonskega klica, ko sem jokala in ji zaihtela, da tega preprosto ne zmorem več. Da tega nikakor ne bom zdržala in s tem živela v nedogled,« se je netipično iskreno odprla Hailey. A je njena mama Kennya natanko vedela, kateri ton in pristop ubrati, ne nazadnje ne pozna le svoje hčere, ampak tudi dobro ve, da ima vsako razmerje vzpone in padce. Sama je namreč že več kot 30 let poročena s Stephenom Baldwinom. »Bila je povsem mirna. Dejala mi je, da bo tudi to prešlo, da bo z menoj vse v redu in da imam podporo družine.« Natanko te besede pa je nesrečna Hailey morala slišati, saj se je, ko je odložila slušalko, odločila. »Vem, da Justina že zelo dolgo ljubim in da zdaj ni čas, da nad njim obupam. Tega mu ne bi mogla narediti. Le kako bi lahko nekoga zapustila sredi zanj najtežjega obdobja?! Nisem takšna oseba. Odločila sem se, da bom ob njem vztrajala ne glede na vse.« Ob tem je priznala, da je bilo včasih že nepojmljivo težko. »Včasih sem podvomila, da se mu bo uspelo izviti. Zanašala sem se le na upanje, da bo na koncu vse v redu, čeprav se mi sanjalo ni, kako dolgo bo to trajalo. K sreči sem imela tudi podporo družine, brez tega bi bilo vse še najmanj desetkrat težje.«