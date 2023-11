V zakonu Lily Allen in Davida Harboura že škriplje?

Pred komaj tremi leti so britanski pevki Lily Allen doneli poročni zvonovi. Septembra 2020 se je po kratki romanci, ki se je rodila le slabo leto prej, zaobljubila igralcu Davidu Harbouru iz Netflixove uspešnice Stranger Things. In kot je bila kratka njuna romanca, tako instantna je bila poroka, saj sta si večni da obljubila kar v poročni kapelici v Las Vegasu pred dvojnikom kralja rock'n'rolla Elvisa Presleyja.

»Tri leta s tem moškim, kar je druga najboljša odločitev mojega življenja. Prva je bila izbira obleke,« se je nekoliko šaljivo spomnila njune tretje obletnice poroke na začetku septembra. A te besede je morda že obžalovala, saj se je zdaj razvedelo, da Lily in David v resnici že več mesecev živita ločeno in drug mimo drugega.

3 leta zakona sta praznovala septembra.

Deloma sicer zaradi njunih delovnih obvez, deloma zato, ker sta v tem času morda spoznala, da sta se morebiti prenagljeno podala v zakon. Kajti čeprav v krogih slavnih in bogatih daljša obdobja narazen niso nič nenavadnega in niso nujno alarm za preplah, pa je slednji nedvomno zadonel, ko je Lily nehala možu slediti na družbenih omrežjih. To je pri zvezdniških zaljubljencih namreč eden najbolj glasnih znanilcev ločitve.

Opažena zgolj dvakrat

V štirih mesecih sta bila v javnosti skupaj opažena zgolj dvakrat. In vsaj od začetka sta krivdo valila na delo, saj je Lily poleti igrala v muzikalu v Londonu, David pa je ostal v domačem New Yorku. A niti redkih dragocenih trenutkov za nego ljubezni nista izkoristila. »V zadnjih nekaj mesecih tako rekoč nista prebila nič časa skupaj, živita povsem ločeni življenji,« se je glasil vir.

Sprva je navedel njune delovne obveznosti, a takoj nadaljeval, da Lily tudi tedaj, »ko ima prosti čas, tega preživlja v Londonu s prijatelji ali s svojima otrokoma iz prejšnjega razmerja. Pa tudi ko se je vrnila v Ameriko, o Davidu ni bilo ne duha ne sluha.«

Zvezdnika se na govorice in vprašanja o škripanju v zakonu (še) nista odzvala, a precej zgovorno je dejstvo, da David za Lily ne obstaja več, vsaj v svetu družbenih omrežij ne. Pred kakšnim tednom, ko se je že glasno šepetalo o težavah v mladem zakonu, je Davidu namreč nehala slediti na instagramu in s tem še prilila olja na ogenj govoric. Ali je med njima tudi v resnici počilo, morda celo nepopravljivo, bomo nedvomno kmalu izvedeli.

Bolečino ločitve že pozna

Lily sicer bolečino ločitve že dobro pozna, saj je leta 2018 naredila križ čez sedemletni zakon s Samom Cooperjem. Zato je bila še toliko bolj srečna, ko je v njeno življenje nepričakovano prišel David. »Grozno hvaležna sem, da nisem več sama in imam v življenju človeka, s katerim lahko vse delim,« je dejala in razkrila, da je Davida v resnici prvič spoznala na aplikaciji za zmenke.

»Všečkala sem njegov profil, a se mi sanjalo ni, kdo je. Mislila sem, da je morda kak seksi policaj iz resničnostne oddaje, saj je bil oblečen v policijsko uniformo. A bila je slika iz serije Stranger Things, ki pa je nisem poznala.« Ob tem je dodala, da se je na aplikacijo prijavila iz radovednosti in dolgčasa, pričakovala ni ničesar. In tudi ko sta se prvič srečala v živo, si ni mislila, da bo šlo vse skupaj dlje od prvega zmenka. »A je šlo precej dlje.«