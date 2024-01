V neurju spet poplavilo Clooneyjev angleški dvorec (FOTO)

Strašne moči narave se boleče dobro zaveda tudi hollywoodski zvezdnik George Clooney. Predlani mu je ob silovitih neurjih v Italiji z blatom in vejevjem do balkona prvega nadstropja zasulo razkošno vilo iz 18. stoletja ob jezeru Como, že večkrat pa je zalilo tudi njegovo idilično posest na angleškem podeželju v Berkshiru. Zato je v teh dneh verjetno trepetal pred neurjem Henk, ki je na severozahod Evrope prineslo obilne padavine, močan veter in sneg. Tam, kjer sredi prostranih travnikov stoji dvorec iz 17. stoletja, ki sta ga George in njegova žena Amal leta 2014 kupila za 12 milijonov, so zračni posnetki razkrili mini jezero – Henk je z vodo obdal tudi igralčev dvorec.

12 milijonov sta plačala zanj

Ni še znano, kolikšna je škoda, voda mora odteči, da bo ocena sploh mogoča, a glede na zadnje poplave George in Amal najbrž domnevata, kaj ju čaka. Berkshirsko hišo ali okolico jima je poplavilo že vsaj sedemkrat, nazadnje novembra. Tedaj so bili na udaru vrtovi, še nekaj mesecev prej, januarja lani, pa je voda prekrila tudi teniško igrišče in verando. Nevihta Christoph na začetku leta 2021 je prizanesla dvorcu, ne pa tudi trati. Še leto prej so pod vodo narasle reke Temze izginili teniško igrišče, zelenice in veranda počitniške hiše. Nič kaj bolje se jima ni godilo leta 2018, še dve leti prej, tik po tem, ko sta zakonca porabila večje bogastvo za obnovo, pa je Temza prestopila bregove, a se ustavila tik pred graščino.

Henk je pustošil tudi pri Davidu Beckhamu. FOTO: Osebni Arhiv

Posest z dvorcem je ponovno pod vodo.

Clooneyjeva nista edina, ki jima je Henk pokazal zobe. Njegovo silovitost je na svoji posesti v Cotswoldsu občutil tudi nogometni superzvezdnik David Beckham. »Lahko bi bilo hujše. Vseeno pa sem ves iz sebe,« je Beckham podpisal fotografijo svojega drevesa, ki ga je neurje prelomilo kot zobotrebec.