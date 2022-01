V hotelski sobi našli truplo Boba Sageta, igralca, ki je zaslovel v seriji Polna hiša

Umrl je Bob Saget, 65-letni komik, ki je najbolj znan po vlogi Dannyja Tannerja v seriji Polna hiša (Full House). »Z veliko žalostjo sporočamo, da je danes umrl naš ljubljeni Bob,« je v izjavi za javnost potrdila njegova družina.

FOTO: Press Release

»Bil nam je vse in želimo vam sporočiti, kako zelo je imel rad svoje oboževalce, kako rad je nastopal in združeval ljudi s smehom.« Čeprav si v teh težkih časih želijo zasebnosti, spodbujajo ljudi, naj se ga spominjajo po ljubezni in smehu, ki ju je širil.

Sageta so našli mrtvega v hotelski sobi v Orlandu. Detektivi za zdaj niso našli nobenih znakov, da bi šlo v tem primeru za uživanje drog. Vzrok smrti bo potrdila obdukcija. Saget je bil sicer na turneji po Floridi in je še istega dne zabaval občinstvo v Jacksononvillu, kjer je zapisal, da je zelo užival.

John Stamos je ob ob žalostni novici zapisal, da je šokiran in da nikoli ne bo imel takšnega prijatelja, kot je bil Bobby.

Oglasil se je tudi njegov kolega Jim Carrey, ki je zapisal, da je imel veliko srce in čudovit um in da je dal sveto veliko veselja.

Adam Sandler je zapisal, da je bil Bob čudovit mož in da je bil 'smešen za znoreti'.