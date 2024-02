V dvorec iz filma Saltburn množice vsiljivcev

Skoraj 700 let star dvorec s stolpiči in kar 127 sobanami je bil še ena zadnjih precej dobro varovanih skrivnosti angleškega podeželja, dokler se ni znašel na velikem platnu. Mogočna graščina Drayton House je namreč kulisa uspešnice Saltburn, na prav tej posesti se odvijejo prenekateri vročični in tudi z nasiljem zaznamovani dogodki, zaradi česar ni bilo pogodbe o molčečnosti, ki bi oboževalcem preprečila, da ne bi izvohali, kje stoji dvorec.

»Sanjalo se mi ni, da bo hiša požela tolikšno zanimanje,« je dejal Charles Stopford Sackville, lastnik zasebne posesti, ki ni odprta za javnost, a so si jo ljubitelji filma kar prilastili. »Kako bi se počutili, če bi se trume ljudi fotografirale pred vašo hišo? Želim si, da bi to že minilo!« ni navdušen nad tem, kar mu je prinesel hollywoodski blišč.

1328. je bila zgrajena veličastna zgradba.

Aristokratski lastnik priznava, da je na svojo posest in v svoj dom spustil filmske kamere tudi zaradi precej radodarnega plačila. A tedaj pač ni vedel, kakšne so lahko posledice. Zaradi priljubljenosti filma, ki se je potegoval za pet baft in dva zlata globusa, se ob koncih tedna tja zgrinjajo množice več deset, če ne več sto vsiljivcev, ki brez selfieja pač ne bodo šli domov. Nekateri pred hišo celo zaplešejo ob zvokih skladbe Sophie Ellis-Bextor Murder on the Dancefloor v čast prizoru, v katerem Barry Keoghan zamiga povsem gol. Prenekateri nepovabljeni obiskovalci pa tacajo tudi zunaj pešpoti, zaradi česar je nezadovoljni Stopford Sackville več svojim zaposlenim odredil nalogo patruljiranja po posesti. »Večina ljudi je v redu, a nekateri postanejo preveč radovedni.«

Ko je režiserka Emerald Fennell iskala prizorišče za film, si je zamislila hišo, ki za tovrstne potrebe še ni bila uporabljena. In se je spomnila na graščino iz leta 1328, ki je v lasti prijatelja njenih staršev. Obljubila mu je, da bo lokacija ostala skrbno varovana skrivnost, njenega imena nihče ni smel omeniti v nobenem intervjuju – tako jih zavezuje tudi pogodba –, a skrivnost graščine je bila razkrita še pred premiero.

Emerald Fennell je iskala posest, ki se ni pojavila še v nobenem filmu. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Revija Tatler jo je namreč prepoznala že v napovedniku! Nato so se v igro vpletli tiktokerji in s sledilci delili natančno pot do iskane graščine, korak za korakom. Tiktokerka Rhian Williams, ki je navodila delila v dveh videih, je čez noč postala zvezda družbenih omrežij – doslej sta bila ogledana že 5,6-milijonkrat!