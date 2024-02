V družino oskarjevca prihaja še en otrok

49-letni igralec Joaquin Phoenix in njegova 11 let mlajša zaročenka Rooney Mara sta avgusta leta 2020 postala starša dečka Riverja, kmalu pa bo njuna družina dobila še enega člana, piše Mail Online.

Z novico sta presenetila na premieri njenega novega filma La Cocina na mednarodnem filmskem festivalu Berlinale, ko je Mara na rdečo preprogo prišla v široki črni obleki, ki je poudarjala njen nosečniški trebušček in glede na obseg tega do velikega datuma ni več daleč.

Rooney in Joaquin svojo zasebnost ohranjata zase in igralka ni želela razkriti več informacij o nosečnosti, ne o spolu otroka in ne o tem, kdaj naj bi prijokal na svet.

Tudi prvo nosečnost je par dolgo skrival pred javnostjo, da bosta postala starša, sta zaupala šele v šestem mesecu veselega pričakovanja.

Igralka je bila prvič noseča med pandemijo in je le redko zapuščala stanovanje v Los Angelesu ter nihče ni posumil, da pod širokimi oblačili skriva novo življenje.

Da je Joaquin postal oče, je prvi odkril režiser Victor Kossakovsky na filmskem festivalu v Zurichu leta 2020 po projekciji filma Gunda, katerega Phoenix je bil izvršni producent.

»Mimogrede, pravkar je dobil otroka. Prekrasnega sina, ki mu je ime River,« je dejal režiser.

Par je dečka poimenoval po očetovem pokojnem bratu, ki je leta 1993 tragično umrl zaradi prevelikega odmerka drog. Star je bil samo 23 let.

Joaquin in Rooney sta šele dva meseca kasneje uradno potrdila novico.